Cesto lahko ustavi le ustavno sodišče

Velenje – Priprave na štiripasovno hitro cesto na severnem kraku tretje razvojen osi za odseke Šentrupert-Velenje, Velenje-Slovenj Gradec in Slovenj Gradec-sever se nadaljujejo. Medtem je po besedah župana Šmartnega ob Paki Janka Kopušarja 19 občanov, ki bi jim rušili nepremičnine, predlagalo ustavno presojo, občinski sveti Šmartnega ob Paki, Braslovč in Polzele pa so sklenili financirati zahtevo za ustavno presojo uredbe o državnem prostorskem načrtu (DPN) Šentrupert-Velenje.

Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič je županom Koroške, Šaleške doline, Braslovč in Polzele na srečanju s predstavniki Darsa kot investitorja dejal, da ga ustavna presoja skrbi, a je prepričan, da bo Ustavno sodišče ugotovilo, da so bile vse aktivnosti pravilno izvedene.

Dars nadaljuje priprave na gradnjo v skladu s sprejetima DPN-jema za oba odseka, študiji tras od Slovenj Gradca na sever bosta kmalu končani, parcelacija na obeh odsekih se je začela.

Vodja investicij na Darsu Janez Kušnik je dejal, da za nadomestna zemljišča in pri usklajevanju prostorskih načrtov potrebujejo sodelovanje občin.

»Trenutno se izvaja parcelacija zemljišč, najprej na gozdnih zemljiščih, in sicer na obeh odsekih. Gre za 2582 parcel, predvideno je rušenje 146 stanovanjskih, pomožnih in gospodarskih objektov,« je povedala Lidija K. Zagorc z Darsa. Dogovarjajo se z izvajalci odkupov ter sklepajo pogodbe s cenilci: »Prednost ima reševanje lastnikov objektov za rušenje, obenem pa izdelava projekte dokumentacije in soglasij za gradbeno dovoljenje.« Za vse je zagotovljenih 27,2 milijona evrov.

Gašperšič je pojasnil, da bodo zemljišča in projekt za izvedbo pridobili v drugi polovici leta 2019, po pododsekih pa bi gradbena dovoljenja dobili do konca leta 2019 in 31,5 kilometra ceste iz Savinjske doline na Koroško zgradili do konca leta 2023. Dars gradnjo financiral iz svojih prihodkov in s posojili.

Ker obe regiji ter zlasti gospodarstvo cesto potrebujejo, ji tudi župani občin, kjer imajo močna civilna gibanja proti njej, ne nasprotujejo. Tako je bilo razumeti župana Braslovč Branimirja Strojanška, Šmartnega ob Paki Janka Kopušarja in predstavnika polzelskega župana.

Imajo pa pripombe na počasno usklajevanje DPN Šentrupert-Velenje s protipoplavnimi ukrepi in za Kopušarja je posebej moteče, da bo kar pol objektov porušenih prav v njihovi občini. Za ustavni presoji pa je Gašperšič županom predlagal: »Morda pa bi občine preklicale sklepe o tem in bi tudi rušenci umaknili zahtevo?«