Izolska bolnišnica že četrto leto brez izgube

Izola - »Ne ukvarjamo se z zdravstvenim sistemom, ampak poskušamo znotraj danih možnosti čim bolje poslovati,« je na vprašanje, kako jim ob vsesplošnih izgubah slovenskih bolnišnic že četrto leto zapored uspeva poslovati s presežki, odgovoril direktor Splošne bolnišnice Izola Radivoj Nardin.

Pred tem je izolska bolnišnica več kot 20 let poslovala v rdečih številkah in si v tem času nakopičila več kot 16 milijonov evrov izgub in poleg Kliničnega centra veljala za najbolj problematično slovensko bolnišnico. Lani jim je po izboljšanem poslovanju ostalo še 15,4 milijona evrov izgube iz obdobja do leta 2013. Od države so prejeli 12,4 milijona intervencijskih sredstev in za 1,6 milijona evrov odpisa amortizacije, kar jim je omogočilo znižati izgube na 1,4 milijona evrov. »Pričakujemo, da bomo izgubo spravili na ničlo v dveh letih. Lahko bi jo že prej, a bi si s tem otežili druge načrte,« je pojasnil Radivoj Nardin.



Iz rednega poslovanja so lani ustvarili 49,3 milijona evrov prihodkov, od tega 2,5 milijona evrov na račun enkratnega dodatnega programa za skrajševanje čakalnih vrst. Ob teh prihodkih, ki so skoraj četrtino višji kot pred petimi leti, so imeli 268.000 evrov presežkov prihodkov nad odhodki, čeprav so opravili za dva milijona evrov več dela, kot so načrtovali po programu in pogodbi z ministrstvom.

SB Izola je imela konec leta na plačilnem seznamu 847 zaposlenih. Ker je med njimi 50 specializantov, 28 pripravnikov in tistih, ki so na porodniških ali bolniških, jih je zares delalo 675. V petih letih so zaposlili še 40 delavcev, samo zaradi novega urgentnega centra bi jih morali 58. Breme urgentnega centra so prevzeli drugi zaposleni. »V enem letu je izolski urgentni center sprejel 55.000 pacientov ali vsakega tretjega prebivalca na območju bolnišnice. Po ocenah zdravnikov in v primerjavi s tujino jih vsaj pol ni bilo upravičenih do sprejema v urgenci, kar pomeni po nepotrebnem dražjo obravnavo bolnikov,« je dejal Nardin.



Bolnišnica Izola z novim angiografom. Foto: Boris Šuligoj/Delo

Tri milijone evrov za razvoj

Čeprav zdravniki opozarjajo na škodljivost vse večjega obsega dela in poskusov uprave za zmanjševanje stroškov nadur, po Nardinu nimajo težav z zaposlovanjem zdravnikov, ker jim ponujajo urejeno okolje in strokovno rast. Za razvoj so lani namenili tri milijone evrov; za najsodobnejši angiograf za posege interventne kardiologije, 300 novih postelj in oddelek sterilizacije. »Znesek moramo letos ponoviti. Odprli bomo prenovljeno lekarno, kar bo omogočilo pripravo citostatikov za zdravljenje onkoloških bolnikov, odprli bomo dnevno bolnišnico z desetimi posteljami in petimi sedeži za protibolečinsko zdravljenje ter kemoterapije in novi endoskopski center. Najpomembneje pa se nam zdi, da nas vse pogosteje obiskujejo iz drugih bolnišnic in obravnavajo kot primer dobre prakse,« pravi Nardin.