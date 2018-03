Čez avtocesto po ogrevanem mostu

Šenčur – Danes zvečer bodo zaradi namestitve ločnega mostu za pešce in kolesarje pri počivališču Voklo zaprli odsek gorenjske avtoceste. Občina Šenčur bo v okviru občinske prometne strategije postavila most, ki bo zagotovil boljšo povezavo Šenčurja in Voklega za kolesarje in pešce.



Občina bo za investicijo namenila 600.000 evrov, je povedal župan Ciril Kozjek, država pa njihovega načrta finančno ni podprla. Zaradi Darsovih zahtev so se odločili za ločni most, saj jim niso dovolili, da bi zgradili dodatno oporo med prometnimi pasovi na avtocesti. Most tehta 52 ton in bo imel 62 metrov razpona. Pohodna površina na premostitvi bo ogrevana, zato ga pozimi ne bo treba niti plužiti niti posipati, saj bi z mostu sneg lahko padel na avtocesto; hkrati pa bodo s tem domačinom omogočili uporabo mostu v vseh letnih časih. Gre za enega redkih mostov za pešce in kolesarje nad avtocesto v Sloveniji (dva sta v Ljubljani, eden pri Framu ...). Župan je dejal, da so razmišljali o gradnji podvoza, ki pa ne bi bil nič cenejši, zato so se na koncu odločili za nadvoz. Odprli ga bodo za občinski praznik, 23. aprila letos.



Avtodvigalo iz Italije



Del kolesarske povezave med Šenčurjem in Voklim je že zgrajen, nov most pa bo kolesarjem in pešcem omogočil varno udeležbo v prometu, je prepričan župan. Za gradnjo in druga konstrukcijska dela so na občini izbrali Gorenjsko gradbeno družbo. Izvajalec je moral zaradi velike teže mostu naročiti posebno avtodvigalo iz Italije, saj pri nas takšnih, s katerim bi lahko namestili most, ni, je povedal Kozjek.



V Darsu so napovedali, da bo avtocesta v obeh smereh na odseku med priključkoma Brnik in Kranj vzhod zaradi del zaprta danes od osmih zvečer do srede do petih zjutraj, v tem času bo urejen obvoz po vzporedni cesti.