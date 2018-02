Cilj: deset tisoč javnih stanovanj, a ne kakršnih koli

Direktor Stanovanjskega sklada RS (SSRS) Črtomir Remec ni skromen, ko je govor o delu institucije, ki jo vodi. Ko je sredi leta 2015 prevzel to funkcijo, je imel sklad v lasti okoli 3000 najemnih stanovanj, leta 2025 naj bi se število povečalo na 10.000. Kot glavni izvajalec državne stanovanjske politike je tako izjemno pomemben akter tudi v slovenskem gradbenem sektorju in tu želi biti, v navezi z mednarodno stroko, nosilec tehnološkega razvoja.

Dva tisoč novih javnih najemnih stanovanj od leta 2017 do 2020 oziroma skoraj potrojitev fonda SSRS do leta 2025 je mantra, ki se je v javnosti že dobro prijela in je postala Remčeva trdna zaveza. Iz rokava stresa številke o načrtovanih enotah na lokacijah v Ljubljani, Mariboru, Kranju, pa o dogovorih za soinvestiranje ali odkup v nekaterih drugih slovenskih mestih, denimo v Kopru, Novi Gorici, Slovenj Gradcu ... Sčasoma naj bi se nabor javnih najemnih stanovanj začel širiti tudi z enotami, ki jih bo sklad pridobil v upravljanje prek službe za najemniško posredovanje.