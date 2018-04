Čim več pacientov za en dan

Izola – V Splošni bolnišnici Izola so odprli t. i. dnevno bolnišnico, oddelek s 13 ležišči, kjer bodo pacienti po manj zahtevnih posegih na opazovanju ostali največ 12 ur. Če si bodo dovolj opomogli, bodo lahko še isti dan zapustili bolnišnico, če pa se bo pri rehabilitaciji zapletlo, bodo pacienta zadržali. Bolnišnica je v sanaciji, vendar z vrsto posegov zadnja leta izboljšuje svoje storitve.



»Doslej takšnega opazovalnega oddelka nismo imeli posebej urejenega in smo na tak način skrbeli za manj kot desetino vseh hospitaliziranih pacientov. Dolgoročno bi radi takšno hitro vrnitev iz bolnišnice omogočili približno polovici vseh hospitaliziranih,« je povedal strokovni direktor bolnišnice Felice Žiža. Po njegovih besedah so že do zdaj v obstoječih prostorskih zmogljivostih skrbeli za paciente, ki so bili na opazovanju tudi le po en dan.

»Od skupno 16.000 hospitaliziranih pacientov smo imeli lani takšnih 1300, zdaj pa si prizadevamo, da bi bilo bolnikov, ki bi jih lahko čim hitreje oskrbeli, več. Načrtujemo, da bi v nekaj letih dosegli število od 5000 do 6000. Takšno hitro vračanje bolnikov domov omogoča razvoj stroke in opreme, saj postaja medicina iz leta v leto bolj učinkovita. V razvitejših državah po svetu je delež bolnikov v dnevni bolnišnici približno polovičen,« je dejal Žiža.



Dnevno bolnišnico bo vodil kirurg Primož Praček, v njej pa bo zaposlenih pet diplomiranih medicinskih sester.



Vsako leto vsaj dve pomembni novosti



Direktor bolnišnice Radivoj Nardin je povedal, da so dnevno bolnišnico uredili na 340 kvadratnih metrih površine, ki so jih pridobili v prostorih stare urgence, in zanjo namenili 410.000 evrov: »Pomembno je, da ima ta oddelek tudi svojo ambulanto, da je povsem blizu novega urgentnega centra, malega operacijskega bloka, in ravno jutri bomo v bližini, v prostorih stare administracije in starega rentgena, na 700 kvadratnih metrih začeli graditi še nov endoskopski center. Bolnišnica ima zanj že poldrugo leto rezerviran lasten denar. Gradnja bo trajala 100 dni, za gradbena dela je namenjenih 680.000 evrov, za opremo še 600.000. To bo eden najsodobnejših endoskopskih centrov v državi,« je dejal direktor Nardin. Z ministrskimi intervencijskimi sredstvi in odpisom amortizacije so poravnali 14 milijonov evrov starega dolga in izgub.

»Ostalo nam je še za 1,6 milijona evrov dolgov, ki jih nameravamo pokriti v prihodnjih štirih letih. Naš podrobni sanacijski program so potrdili na nedavni seji sveta zavoda in ga posredovali v pregled ministrstvu,« je dejal Nardin. Bolnišica je lani (tretje leto zapored) ustvarila za 280.000 evrov presežkov prihodkov in po zagotovilih direktorja letos spet posluje uspešno.