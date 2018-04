Čista j...!

Ko si hktrati čisto blizu, pa tako daleč od vsega!

Ne bi mogel bolj razumeti direktorja ptujske bolnišnice Andreja Levaniča, kot da je s tem vzklikom zaključil poročilo o problemih in ciljih ptujske bolnišnice v letošnjem in naslednjih dveh letih. Pravkar mu je potekel mandat in še pred mesecem je povedal, da se bo potegoval še za štiri leta vodenja bolnišnice. Zdaj ni več kandidat.

Povsem razumljivo! V bolnišnici, ki jo njena mačeha država že vrsto let strada, je moral s svojo ekipo pripraviti sanacijski načrt, kako bo v naslednjih dveh ali treh letih doseženo »vzdržno poslovanje ob ohranjanju kvalitetete in storitev«. Pri čemer med ukrepe ni smel zapisati, da jim bo morala država za začetek plačevati storitve, ki jih opravijo.

In mojstri računanja so na papirju dokazali, kar se v praksi nikoli ne bo moglo uresničiti: letos da bo bolnišnica (pod vodstvom nove dame ali moža) prihranila tričetrt milijona evrov, prihodnje leto še skoraj 690 tisočakov in leto zatem še dodatnega četrt milijona evrov ter tako kot po čudežu izplavala iz rdečih številk in še 344 jurjev da ji bo ostalo na računu. Ker pa zdajšnje vodstvo ve, da čudežev ni, je jasno zapisalo pod takšen načrt, da je to »usmeritev in hkrati zaveza za novo vodstvo in tudi za novo vlado«.

Zdaj je že vsem jasno, da so državni manevri z zavlačevanjem gradnje ptujskega urgentnega centra najboljši smerokaz, kako bo država kot ustanoviteljica javnih zdravstvenih zavodov še naprej gostobesedno opletala, da bo skrivala svoje grehe, nerazumevanje in nesposobnost. Čeprav po načelu enakosti državljanov ne ptujski bolnišnici, ne tamkajšnjim občinam in ne gospodarstvu ne bi bilo treba zbrati niti centa za urgentni center, so vseeno iz sebe iztisnili 800 tisočakov. Država je ves čas trdila, da čaka na njihov delež. Zdaj njihov delež neuspešno čaka na državo.

Tako kot pri urgenci niso nič zalegla opozorila, da bi jo morala zgraditi država sama, pri sedanji zahtevi za sanacijski načrt država naroča, da ne smejo načrtovati nič takega, kar bi njo »prizadelo« ali »obremenilo«. Že leta dolgo pa jo iz bolnišnic(e) opozarjajo, da sistematično premalo plačuje (ptujske) bolnišnične storitve in da na račun tega bolnišnic(e) vsako leto izgubijo milijon(e). Ko ministrstvo pozovejo, naj povrne premalo plačane plače zaposlenim, ker je samo tako sklenilo, nočejo na ministrstvu o tem niti slišati, pod kazensko odgovornostjo pa obvežejo vodstvo zavoda, da plače zviša. Potem z ministrstva bolnišnicam očitajo, da so operirali dve rami več, kot je pred letom dovolila zdravstvena zavarovalnica, in jim posegov ne plačajo, pobašejo pa zagotovljeni denar za zdravljenje tistih šestih kolen, ki jih predvidevala letna pogodba, a jih v bolnišnicio niso opravili.

Zaradi teh in še vrste podobnih neumnosti je seveda vsak takšen sanacijski program že vnaprej obsojen na neuspeh. Ker je to čista j...!

Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj. Foto: Franc Milošič/Delo