Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zastoj na cesti Izola-Strunjan.

Zaradi prometne nesreče je na regionalni cesti Postojna - Razdrto pri Hraščah oviran promet.

Zaradi snemanja vozišča je upočasnjen promet na gorenjski avtocesti med priključkom Kranj-zahod in cestninsko postajo Torovo.

Do 14. ure bo zaradi del zaprta cesta Lipnica-Gobovce v Podnartu. Obvoz preko Posavca in Otoč.

Do 16. ure bo zaprta štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Zaprt je tudi priključek Trojane. Promet je preusmerjen na vzporedno regionalno cesto.

Do 17. ure bo zaradi prireditve popolna zapora na cesti Tišina-Murska Sobota na Tišini.

Do 19. ure bo na cesti Vrhnika-Logatec v križišču za Horjul in Borovnico zaradi preplastitve ceste delna zapora z občasnimi popolnimi zaporami križišča.

Do 21. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol.

V ponedeljek bodo pričeli z obnovitvenimi deli na gorenjski avtocesti na viaduktih Podmežakla. Predvidena je zapora avtoceste med priključkoma Jesenice zahod/vzhod proti Ljubljani. Promet bo potekal po drugi polovici avtoceste dvosmerno.

Od ponedeljka do 19. aprila bo zaradi del cesta Spodnji Brnik-Moste v Mostah zaprta. Obvoz za vozila do sedem ton in pol bo možen preko Vodic in Spodnjega Brnika, za težja vozila po avtocesti.

