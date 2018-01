Dan pred šolniki bodo stavkali tudi zaposleni v zdravstvu in socialnem varstvu

Zahtevajo dvig plač in odpravo še veljavnih varčevalnih ukrepov ter boljše plačilo nočnega, nedeljskega in prazničnega dela.

Dva največja sindikata v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, ki v svojih vrstah združujeta okrog 80 odstotkov vseh sindikalno organiziranih na tem področju, sta za 13. februar napovedala dveurno opozorilno stavko.

Zahteve Sindikata delavcev zaposlenih v zdravstveni negi (SDZNS) in Sindikata zdravstva in socialnega varstva (SZSVS) so med drugim dvig plač in odprava varčevalnih ukrepov. Pričakujejo, da jim bo vlada plače dvignila podobno, kot je to storila pri nekaterih selektivno izbranih skupinah - zdravnikih, policistih, vojakih, pooblaščenih uradnih osebah in gasilcih - je napovedala Jelka Mlakar, predsednica SDZNS.

To za zaposlene pomeni dvig od tri do štiri plačne razrede oziroma dvig plačila za med 15 in 20 odstotkov; skupaj to za državno blagajno pomeni približno osem milijonov evrov dodatnih sredstev.

Na zadnjih pogajanjih je minister za javno upravo Boris Koprivnikar takšne zahteve že zavrnil. Če vlada tudi po stavke zanje ne bo imela posluha, bodo sindikalne aktivnosti zaostrovali najprej z umikom soglasja za delo preko polnega delovnega časa, nato z uresničevanjem pravice za strokovno pripravo na delo, nenazadnje pa tudi z daljšimi prekinitvami in javnimi protestnimi shodi.

Odprava varčevanja

Zaposleni v zdravstvu in socialnem varstvu zahtevajo še vrnitev vrednosti plačne lestvice, kot je veljala pred začetkom varčevanja v letu 2012, torej vrnitev osmih odstotkov, kar je decembra zahtevala že druga pogajalska skupina javnega sektorja pod vodstvom Jakoba Počivavška.

Poleg tega zahtevajo tudi odpravo vseh preostalih varčevalnih ukrepov, ki še veljajo na področju stroškov dela v javnem sektorju, ter uveljavitev kadrovskih standardov in normativov.

Za delo ob neugodnem delovnem času, kot je nočno, nedeljsko in praznično, zahtevajo višje plačilo, poleg tega zahtevajo ustreznejše razporejanje delovnega časa, da bodo vsi imeli pravico biti prosti na praznični dan, in dosledno spoštovanje pravice do prostega vikenda.

Ob izpolnitvi 40 let delovne dobe pa pričakujejo uvedbo jubilejne nagrade.