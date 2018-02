Zdravstvo se je ustavilo za dve uri, stavkalo do 25.000 ljudi

Na to, da si zaslužijo višje plače, da jih je premalo in da potrebujejo boljše razmere za delo, so danes opozorili v zdravstvu in socialnem varstvu. Opozorilna stavka, ki sta jo organizirala Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije in Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, je trajala dve uri, in sicer od osme do desete ure.

Ob deveti uri so v ključnih regijskih točkah v Izoli, Šempetru pri Gorici, Novem mestu, Ljubljani, Golniku, Slovenj Gradcu, Murski Soboti, Rakičanu, Celju in Mariboru izvedli manifestacije zaposlenih v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, ki so bile namenjene javnosti.

Od približno 40.000 zaposlenih v vseh zdravstvenih in socialnih zavodih po državi - torej v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, lekarnah, centrih za socialno delo, socialno-varstvenih zavodih (domovih za ostarele), varstveno-delovnih centrih, nacionalnem inštitutu za javno zdravje in nacionalnem laboratoriju za okolje in hrano - jih zaradi zakonskih omejitev stavkala približno polovica, sicer pa je bilo delo organizirano tako, kot je ob nedeljah in praznikih.

V sindikat zdravstvene nege so včlanjeni medicinske sestre, bolničarji, babice in zdravstveni tehniki, sindikat zdravstva in socialnega varstva pa združuje zelo različne profile poklicev, od kuharic, strežnic in snežilk do radioloških inženirjev, psihologov, logopedov, farmacevtov, socialnih delavcev in drugih.

Stavkali so tudi v mariborskem UKC. Foto: Tadej Regent/Delo

Po besedah Zvonka Vukadinoviča, predsednika sindikata zdravstva in socialnega varstva, so se v različnih ustanovah različno organizirali, v domovih za starejše občane denimo tako, da so jutranjo nego izvedli prej, kot je običajno.

V nadaljevanju bela stavka

Vodstvo UKC Ljubljana je, skupaj s sindikatoma, zaposlene pozvalo, naj stavka poteka umirjeno, da bolnikom ne bo povzročala škode in da naj bodo zastoji pri delu z bolniki čim manjši, pozornost do njih pa največja.

Stavkajoči delavci so dolžni zagotoviti minimum delovnega procesa, tako da je zagotovljena varnost ljudi in premoženja, poudarjajo vodstva ustanov.

Zaposleni v zdravstveni negi in socialnem varstvu konkretno zahtevajo zvišanje plač v okviru odprave anomalij za tri do štiri plačne razrede (od 12 do 16 odstotkov) ter odpravo vseh še veljavnih varčevalnih ukrepov. Poleg tega zahtevajo višje plačilo za nočno, nedeljsko in praznično delo. Zavzemajo se tudi za uveljavitev kadrovskih standardov in normativov in jubilejno nagrado za 40 let dela.

Jelka Mlakar, predsednica sindikata delavcev v zdravstveni negi, je ena od organizatork prve samostojne stavke medicinskih sestre. Foto: Jože Suhadolnik/Delo

Če ne bodo uslišani, bodo zaposleni nadaljevali z belo stavko. To pomeni, da bodo, če bo treba zaostriti sindikalne aktivnosti, razmislili o umiku soglasij za delo čez poln delovni čas, kar bi, po besedah Jelke Mlakar, predsednice sindikata delavcev v zdravstveni negi, povzročilo, da v bolnišnicah že po treh tednih ne bi bilo več na voljo medicinskih sester, v domovih za ostarele pa teden pozneje.

Dvig plače za dva razreda

Jelka Mlakar je napovedala tudi, da jim ne preostane drugega, kot da zaostrijo dialog. »Včeraj smo prosili, danes zahtevamo, jutri bomo vzeli,« je povzela besede nove predsednice ZSSS Lidije Jerkič. Dragica Kekec, generalna sekretarka Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva, je prepričana, da je njihovo delo kljub strokovni, fizični in psihični zahtevnosti premalo vrednoteno. Opozorila je še, da je vlada plače drugim poklicnim skupinam dvignila selektivno, zato zdravstveni delavci zahtevajo primerljivost z njimi. »Zahtevamo dvig plače za dva plačna razreda, ki smo ju v času recesije dali na oltar domovine,« je še bila jasna.

Na današnji javni manifestaciji so predstavniki sindikatov ponovno izpostavili, da je v zdravstvu zaposlenih premalo medicinskih sester, bolničarjev in negovalcev, mnogi od njih pa zaradi boljših pogojev odhajajo v tujino. Monika Ažman, predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege, se je vsem zbranim na manifestaciji zahvalila za njihov vsakodnevni prispevek k zdravju državljanov.

»Ni naključje, da so nas podprli žerjavisti Luke Koper. Kdo v državi še preloži toliko tovora kot medicinske sestre?« se je vprašala in poudarila, da si nihče od danes stavkajočih poklica v zdravstvu ni izbral zaradi denarja. Vendar je zaradi slabih delovnih pogojev v trem trenutku ogrožena tako njihova varnost kot tudi varnost varovancev v njihovi oskrbi.

Na shodu so se vprašali tudi, zakaj jih pri njihovih zahtevah ne podpre zdravniški sindikat Fides, kar je zbrana množica v avli UKC nagradila z bučnim aplavzom.