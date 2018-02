Davčni inšpektorji nad dobavitelje opreme UKC

Ljubljana - Svet zavoda UKC Ljubljana bo danes izbral novega generalnega direktorja. Glede na podporo vladajoče politike ima največ možnosti v. d. Aleš Šabeder, eden od dveh kandidatov, ki izpolnjujeta pogoje. Čaka ga ogromno dela. Med drugim bo moral narediti red pri opremi, ki jo ima bolnišnica v brezplačni uporabi.

Dobavitelji, ki bolnišnici posodijo opremo, naredijo, kot smo že 2015 razkrivali v Delu, odličen posel. Brez javnega razpisa in z dobrimi prepričevalnimi tehnikami pridejo do odločujočih ljudi in jih navdušijo za določeno vrsto naprav. Dajo jih v poskusno obratovanje oziroma na reverz, sami pa služijo s potrošnim materialom in servisom, kar je precej dražje od naprav.

Podobno je ugotovilo tudi računsko sodišče. Predsednik sodišča Tomaž Vesel je pojasnil, da je tuja oprema v uporabi svojevrsten fenomen. »Žal pa UKC ne ugotavlja potreb po tovrstni opremi za daljše časovno obdobje, niti nimajo ustreznega sistema za spremljanje iztrošenosti opreme,« je po objavi revizije pojasnjeval Vesel. Za 432 kosov opreme konec leta 2014 in za 243 kosov opreme konec leta 2015 ni bilo podatka o dokumentu, ki je bil podlaga za prevzem opreme. V evidenci so tudi pomanjkljivi podatki o inventarni številki, lokaciji in lastniku opreme. Poleg tega in dejstva, da so dobavitelji prišli do posla mimo razpisa, se postavlja vprašanje, ali so se tako izognili tudi plačilu davka na dodano vrednost (DDV).