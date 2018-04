Davek na nepremičnine se odmika še zaradi kadrovske luknje

Ljubljana – Če ne bo dodatnih zaposlitev na Uradu za množično vrednotenje nepremičnin, tudi davka na nepremičnine še nekaj časa ne bo, smo zapisali pred natanko dvema mesecema. Za rešitev kadrovskih zadreg omenjenega sektorja Geodetske uprave RS (GURS) je bilo tedaj še upanje; na okoljskem ministrstvu so s pričakovanjem zrli na novo odločanje »v naslednjih tednih«, ko naj bi vlada sprejela predlog ministrice za okolje in prostor Irene Majcen, da kadrovski načrt za prihodnji dve leti uradu odobri 21 novih trajnih zaposlitev in 20 začasnih zaposlitev s prerazporejanjem znotraj državne uprave v letu 2019. Tako zavezo je z zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin sprejel tudi parlament.

Upanja zdaj ni več; vlada je danes sprejela spremembe skupnega kadrovskega načrta, po katerem je uradu dodala 10 zaposlitev za določen čas (od maja 2018 do decembra 2020), kar je glede na potrebe kaplja v morje.

Kaj to pomeni za delo urada? »Nepopisno katastrofo,« je ogorčen direktor urada Dušan Mitrović, »tako ni mogoče delati. Koga bomo sploh dobili za dve leti?! Od tega bo leto mimo, preden se sploh usposobi ... Nemogoče je, da bi speljali vse naloge.« Urad šteje 23 zaposlenih, od tega jih je 14 razvrščenih po regijah. Urad je zasut z ustavnimi presojami, odločbami, upravnimi postopki. Kopico dodatnih nalog so dobili z novim zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin, vodi nove evidence, nove postopke, sodeluje pri pripravi podzakonskih aktov k omenjenemu zakonu in zakonu o evidentiranju nepremičnin.

Letos bodo z obstoječimi kadri lahko izvedli kvečjemu usklajevanje novih modelov vrednotenja s strokovno javnostjo in jeseni z občinami. Poskusni izračun vrednosti nepremičnin in javna razgrnitev pa bosta stala. Zamuja tudi poročilo o trgu nepremičnin, najemninah. Vse nadaljnje naloge, zapisane v terminskem planu, se bodo zamaknile. Če prihodnje leto ne bo novih izračunov vrednosti nepremičnin, se lahko zgodi, da tudi prihodnja vlada ne bo sprejela davka na nepremičnine, ker bo vse skupaj nasedlo že na naslednjem volitve.