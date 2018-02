Delna umiritev v rudniku

Velenje - Vodstvi Premogovnika Velenje (PV) in HTZ Velenje sta s Sindikatom pridobivanja energetskih surovin Slovenije (SPESS) ter svetoma delavcev PV in HTZ podpisali dogovor, da 16. februarja rudarjem izplačajo 3,5 evra bruto na opravljeno dnino kot nagrado za uspešnost v letu 2017 v družbah skupine, ki lani niso imele izgube, obenem pa za prvega pol leta 2017 izplačajo tudi 1,94 odstotka poračuna stimulacije.

Obenem so uprava in SPESS sklenili tudi anekse h Kolektivni pogodbi PV za mentorski in inštruktorski dodatek, pripravništvo in odsotnost z dela na dan darovanja krvi.

K podpisu aneksov ni pristopil manjši Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) v PV, ker tako ali tako ni podpisnik kolektivne podjetniške pogodbe.

SDRES tudi ni podpisal dogovora o nagradah za lani, a je popoldan sindikat sporočil, da se z višino nagrade za lani strinja, vendar treh izmed svojih 13 stavkovnih zahtev ni umaknil.

Je pa SDRES opozorilo pred stavko umaknil do 23. februarja, ko naj bi bila končana njihova pogajanja z upravo ter pod pogojem, da bodo nagrade res izplačene sredi februarja.