Delo prejemnik varnostne nagrade

V. S.

Ljubljana – V okviru konference Dnevi korporativne varnosti 2018, ki je poteka v organizaciji Instituta za korporativne varnostne študije, so danes podelili velike nagrade za varnost. Med dobitniki je bila tudi naša časopisna hiša v kategoriji »najinovativnejša medijska podpora«. Nagrado je prejel tudi Delov novinar Boštjan Videmšek za najboljšo knjigo s področja varnosti. Drugi dobitniki so bili: Stanislav Veniger (kot najboljši korporativni varnostni menedžer), Marko Mohorko iz Cetisa za najvarnejše podjetje, župana Nove Gorice in Trbovelj Matej Arčon in Jasna Gabrič za najvarnejši mesti ter Tone Stanovnik (Špica) in Dušan Dular (Krka).