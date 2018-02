Denar iz cestnin za cesto, ne železnico

V Mladinski iniciativi za tretjo razvojno os se je prižgal rdeči alarm po izjavah državnega sekretarja Jureta Lebna, da bi v primeru odstopa madžarskega kapitala pri gradnji drugega tira zmanjkalo denarja za gradnjo tretje razvojne osi, saj bo naložba v železniško infrastrukturo bremenila slovenski proračun.

»V Mladinski iniciativi za tretjo razvojno os se ne strinjamo, da bi država sredstva, vplačana iz cestnin, namenjala gradnji železniških povezav. Pričakujemo, da se bodo sredstva, s katerimi razpolaga Dars, vlagala izključno v gradnjo avtocestnega omrežja v Sloveniji,« je v pismu infrastrukturnemu ministru Petru Gašperšiču zapisal koordinator Mladinske iniciative za tretjo razvojno os Aljaž Verhovnik.



Aljaž Verhovnik, Mladinska iniciativa za tretjo razvojno os. Foto: Tadej Regent/Delo

Minister Gašperšič mu je odgovoril, da način financiranja drugega tira, ki je bil sprejet z zakonom, razbremenjuje proračun in omogoča, da lahko država iz proračuna financira druge projekte. »Izbrani način financiranja drugega tira odpira možnost za hitrejši začetek tudi gradnje tretje razvojne osi. Če ta zakon ne bo uveljavljen, bo potrebno spremeniti prioritete pri financiranju javne infrastrukture, ki jih financira proračun. Na to smo dolžni opozoriti. Različni projekti na področju javne infrastrukture konkurirajo za žal omejena javna sredstva,« je v pismu ravenski mladinski iniciativi zapisal minister Gašperšič.

Na ministrstvu za infrastrukturo so Mladinsko iniciativo za tretjo razvojno os spomnili, da je naložba v tretjo razvojno os velik zalogaj. »Dars bo moral svoje finančne vire kombinirati z drugimi viri, tako nepovratnimi evropskimi sredstvi kot dolžniškimi viri, kjer je zelo pomembna vloga države. Poleg tega bo na delih tretje razvojne osi in na navezovalnih državnih cestah pomembna vloga direkcije RS za infrastrukturo, ki se v celoti proračunsko financira in bi v primeru, da bi zaradi neuveljavitve zakona o drugem tiru morala prevzeti vlogo investitorja v drugi tir Divača-Koper, kar naenkrat soočila z večletnim izrazitim pomanjkanjem sredstev za načrtovane naložbe iz strategije razvoja prometa in nacionalnega programa,« sklene pismo minister Gašperšič.



Korošci do Otiškega Vrha zahtevajo štiripasovnico. Foto: Mateja Kotnik

Na ministrstvu za infrastrukturo verjamejo, da bo obveljala referendumska volja ljudi in bo zakon o financiranju drugega tira uveljavljen. »Na ta način bodo ustvarjeni pogoji, da nadoknadimo zaostanek v razvitosti javne cestne in železniške infrastrukture, s katero se sooča Slovenija,« povedo na ministrstvu.