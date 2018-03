Denar za selitev iz izgubljene Slovenije

Ministrstvo za finance bo predvidoma 18. aprila izplačalo prvi dve denarni pomoči za tiste slovenske državljane, ki so se odločili seliti se z izgubljenih območij Slovenije zaradi razsodbe arbitražnega sodišča. Vlada je za nakup novih nepremičnin za 19 gospodinjstev po posebnem zakonu namenila 1,5 milijona evrov. Po podatkih urada vlade za komuniciranje je vloge do zdaj oddalo 19 gospodinjstev, od tega devet iz Upravne enote Piran (a so eno pozneje umaknili), šest na Upravni enoti Metlika in pet iz Razkrižja. Ministrstvo za javno upravo je odločilo že o devetih vlogah (a vse še niso pravnomočne). To seveda ni končno število vlog, saj imajo upravičenci za vlogo še eno leto časa od uveljavitve zakona (torej do decembra 2018). Po prejetju denarja bodo morali nakup uresničiti v treh letih in v novem bivališču živeti vsaj deset let. Sedanje nepremičnine, ki bodo ostale na Hrvaškem, ostanejo sedanjim lastnikom in bodo z njimi prosto razpolagali.



Težav s pridobivanjem finančne pomoči je več: nekateri prosilci so, na primer, živeli na »izgubljenih območjih Slovenije«, a so bili uradno prijavljeni drugje zaradi uveljavlja pravic v Sloveniji. Kako naj, torej, ti prosilci dokazujejo upravičenost do pomoči. Drugi problem je, da so denarne pomoči za vse kraje v državi enake, cene nepremičnin pa se razlikujejo tudi trikratno. To pomeni, da si prebivalci iz krajev ob Dragonji s to pomočjo lahko privoščijo najmanj novega bivališča. Joško Joras pa opozarja, da je zakon, ki ureja to vprašanje protiustaven, ker enostransko uveljavlja državno mejo, kar je povsem neizvedljivo, zato bo takemu zakonu oporekal.