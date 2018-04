Dermol od Tabakovića pričakuje opravičilo

Bivši direktor Teša pravi, da sta ga poslanca SMC Saša Tabaković in Maruša Škopec razžallila.

Velenje - Podžupan Peter Dermol (SD) je vodil Termoelektrarno Šoštanj (Teš) od aprila 2013 do novembra 2014. Danes je navedbe poslancev SMC Saše Tabakovića in Maruše Škopac v državnem zboru o sebi označil za neresnične. Poslanci so na njun predlog namreč sprejeli sklep o naznanitvi suma storitve kaznivega dejanja krive izpovedi proti Dermolu.

Dermol pred Hanžkovo preiskovalno komisijo ni izjavil, da je bila gradnja oziroma podaljšanje železniškega tira do bloka 6 (B6) potrebna zaradi dostave 400-tonskega generatorskega oziroma blokovnega transformatorja. Komisiji je le pojasnil, da je bil transformator pripeljan aprila ali maja 2013 kmalu po nastopu njegovega mandata potem, ko so tir že bili postavljeni. Odločitev o tem je bila sprejeta pred začetkom njegovega mandata in nanjo ni mogel vplivati.

Dermol je na novinarski konferenci povedal, da ni izjavil, da je bila gradnja podaljška tira do B6 potrebna zaradi dostave, saj so nove tire postavili, ko več ni bil direktor Teša.

Dermol je organe pregona pozval, da naj primer čimprej obravnavajo, od Tabakovića pa pričakuje javno opravičilo zaradi žaljive obdolžitve.