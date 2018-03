Direktiva GDPR: lova na čarovnice 25. maja ne bo

Ljubljana – Splošna evropska uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR), ki bo začela veljati 25. maja, je mnogim trn v peti. EU je sprejela uredbo, ki bo v nekaterih delih precej direktivno naravnana, pričakovanja pa niso v celoti jasna.

Urad informacijske pooblaščenke na leto dobi od 1400 do 1500 pisnih zaprosil in več deset klicev na dan, ki se nanašajo na posamezne vidike uredbe, je na včerajšnjem AmChamovem Fokusu na temo GDPR povedala, namestnica informacijske pooblaščenke. Gospodarstvo skrbi poslovna škoda, tržnike, kako bo vplivala na neposredno trženje, podjetja, kaj to pomeni za klube zvestobe in podobno.Eno pomembnejših področij je tudi privolitev posameznika v zbiranje podatkov. Tudi trgovci, ki so do zdaj na različne načine zbirali podatke o svojih strankah, bodo potrebovali jasno in nedvoumno privolitev. Kaj to pomeni za klube zvestobe? »Lahko se zgodi, da bodo morali številni spet pridobiti privolitve strank,« nam je povedala Jeršetova. Posledično bodo morda kakšnega člana izgubili ali dobili novega. »Morda bodo morali zožiti ali novi uredbi prilagoditi tudi obseg obdelave podatkov.«