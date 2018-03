Do meje kolesarji v kolonah, naprej le redki

Koroška čez pet let vrhunska kolesarska destinacija. Skozi Hudo luknjo kmalu predori, nadvozi in mostovi.

Dravograd – V Mežiški, Dravski in Mislinjski dolini nameravajo v prihodnjih letih s pomočjo evropskih, državnih in občinskih sredstev zgraditi 75 kilometrov kolesarskih poti in z njimi povezati zdaj raztrgano kolesarsko omrežje. Naložba, vredna okrog 18 milijonov evrov, bo Koroški omogočila kolesarski turistični preboj.



»Čez pet let bomo postali vrhunska kolesarska destinacija,« je prepričan Uroš Rozman z Regionalne razvojne agencije Koroška, kjer največ stavijo na mednarodno Dravsko kolesarsko pot, ki velja za najlepšo v Evropi. Začne se v Italiji, glavnina, skoraj tristo kilometrov, pa poteka v Avstriji.



Drugi kolesarski regijski adut pa je Štrekna, kolesarska pot po opuščeni trasi železnice, ki bo čez dve leti dobila podaljšek skozi sotesko Huda luknja do Velenja.