Zavarujte svoj dom pred več kot 50 nevarnostmi!

Ustrezno izbrano zavarovanje doma nam prihrani skrbi, celovita asistenca pa poskrbi, da ob škodnih primerih zadostuje le klic - drugo urejanje pa je v rokah strokovnjakov.

Slovenci smo že pregovorno močno povezani s svojim domom - s tistim kotičkom, ki ga uredimo popolnoma po svoje, kjer se spočijemo po napornem delovniku, uživamo v igri z otroki, ustvarjamo in se predvsem počutimo varne. Popolna varnost pa je nedosegljiva, saj vedno obstajajo potencialna tveganja, na katera ne moremo vplivati. Z dobrim in pravilno izbranim zavarovanjem se lahko izognemo marsikateremu zapletu ob nastanku škode. Zavarovalnica Sava je na podlagi preteklih izkušenj in spremljanja potreb sodobnih potrošnikov prenovila svoje premoženjsko zavarovanje in oblikovala novo premoženjsko zavarovanje DOM, ki v središče pozornosti postavlja predvsem zavarovanca in je prilagojeno času, v katerem živimo.

Sodobna kritja po meri

Zavarovanje DOM zavaruje več kot 50 nevarnosti. Trem vnaprej pripravljenim paketom DOM+, DOM Premium in DOM Premium+ lahko zavarovanci poljubno dodajajo tveganja in tako kritje razširijo po meri ter ga popolnoma prilagodijo svojim potrebam. Vključuje tudi novosti na slovenskem zavarovalnem trgu - tovrstno zavarovanje doma prvič omogoča kritje za primer terorizma in asistenco v primeru kibernetskega vdora. DOM med drugim omogoča tudi zavarovanje vse pogostejših sončnih elektrarn, pametnih hiš, masažnih bazenov, savn in robotskih naprav.

Celovita rešitev z enim samim klicem

Premoženjsko zavarovanje spremlja napredna asistenčna storitev ASISTIM, ki zagotavlja celostno rešitev vse od klica stranke do končnega popravila nastale škode na premoženju. ASISTIM tako zajema asistenco - nujne posege, ki preprečijo nastanek še večje škode - ter celovito in kakovostno sanacijo škode. Asistenčne storitve v domovih zavarovancev opravlja mreža stotih zanesljivih partnerjev. Celoten proces se začne s klicem zavarovanca na telefonsko številko 080 19 20, ko škodni primer prevzame asistenčni skrbnik v kontaktno-asistenčnem centru. Ta organizira asistenco in je v stiku z zavarovancem vse do dokončne odprave škode, ki je nastala na njegovem premoženju. Zavarovano osebo vodi čez proces in poskrbi, da je ta čim bolj enostaven in brezskrben. Konec dober, vse dobro.