Prevrnjeno vozilo na dolenjski avtocesti

Posledice prometne nesreče so odstranili, še vedno pa prihaja do zastojev.

A. S. H., STA, Ma. F.

Grosuplje – V prometni nesreči na dolenjski avtocesti med priključkoma Grosuplje - vzhod in Višnja Gora proti Obrežju se je po podatkih policije prevrnilo vozilo. Kot so sporočili, naj bi bili tudi poškodovani, a več podatkov za zdaj nimajo. Posledice prometne nesreče so odstranili, še vedno pa je zastoj, poroča prometnoinformacijski center.

Potovalni čas se podaljša za 20-25 minut.

Policisti so bili danes okoli 13.30 obveščeni o prometni nesreči na dolenjski avtocesti, v kateri je bilo udeleženo eno vozilo, ki se je prevrnilo, naj pa bi bili tudi poškodovani. Na kraju so interventne službe, zaradi popoldanske konice že nastajajo zastoji, so zapisali na ljubljanski policijski upravi.

Več prometnih informacij lahko dobite TUKAJ.