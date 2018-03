Domačini: Vetrnic na Ojstrici ne bo!

Dravograd – Na odločitev vlade, ki je odobrila pripravo državnega prostorskega načrta za vetrni elektrarni Ojstrica v občini Dravograd in Zajčica v občini Divača, so se ostro odzvali v civilni iniciativi proti vetrnim elektrarnam na Ojstrici. »Boj se šele začenja,« so napovedali.

»Od pristojnih ministrstev bomo pri izdaji soglasij za izdajo dovoljenja za gradnjo vetrnih elektrarn zahtevali ocene in podlage za izdajo soglasij ter jih primerjali z analizami in ocenami drugih držav,« je v imenu civilne iniciative proti vetrnim elektrarnam na Ojstrici sporočil Željko Kljajić.

V civilni iniciativi trdijo, da vlada še vedno ne razume, da gre investitorjem predvsem za subvencije, in ne za koristnost vetrnih elektrarn. »Prav tako vlada ne razume, da vetrne elektrarne povzročajo škodo ljudem in naravi,« so prepričani v civilni iniciativi, ki v boju proti gradnji vetrnih elektrarn računa na pomoč ozaveščenih domačinov. »Z izjemo tistih, ki si od investitorja obetajo zaslužek, se vsi zavedajo, kaj pomeni živeti v bližini vetrnih elektrarn. Ker poznajo izkušnje ljudi, ki zaradi negativnih vplivov vetrnic že trpijo, se bodo po svojih močeh borili, da vetrnic na Ojstrici ne bo,« pravi Željko Kljajić.

Na Ojstrici, natančneje med Morijevim vrhom in vrhom Košenjaka, Dravske elektrarne Maribor načrtujejo tri vetrne elektrarne, na slemenih hribov Zajčica, Na Gavgah in Strmec pa naj bi zasebni investitor Amicus postavil kar devet vetrnic. Čeprav so na ministrstvu za okolje in prostor pojasnili, da bo vlada o sprejetju uredbe o državnem prostorskem načrtu odločala šele čez približno dve leti in pol, so v Dravskih elektrarnah Maribor napovedali, da bodo gradnjo vetrnic na Ojstrici začeli že prihodnje leto.

Vlada želi gradnjo obeh vetrnih elektrarn v skladu z načeli energetske politike in energetskim zakonom prispevati k povečanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov.