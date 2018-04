Domove za starejše nam bodo gradili Francozi

Ljubljana – Na sprejem v slovenske domove starejših čaka skoraj 8000 ljudi, kljub temu so si na ministrstvu Anje Kopač Mrak vzeli še dodatnega pol leta za odločitev o podelitvi koncesij za institucionalno varstvo starejših. Nanjo čaka tudi ena vodilnih svetovnih družb na področju zdravstvene oskrbe, francoska Orpea Groupe, ki namerava do leta 2020 v petih občinah zgraditi butične domove s skupaj 300 posteljami. Naložba je vredna 25 milijonov evrov.



V konzorciju občin Komenda, Loška dolina, Pivka, Železniki in Žiri, katerega pobudnik je žirovski župan Janez Žakelj, zavlačevanje s koncesijo razumejo kot »slovenski strah pred tujim kapitalom«. A prepričani so, da za to ni razloga, saj da bi bilo pet tujih domov ob več kot sto domačih enotah predvsem zdrava konkurenca na slovenskem »trgu« oskrbe starostnikov. O možnostih gradnje grozda majhnih domov za 50 do 70 oziroma skupaj skoraj 300 stanovalcev, kakršne namerava do leta 2020 zgraditi Orpea, so se dogovarjali tudi s potencialnim domačim koncesionarjem Deosom Alenke Žnidaršič Kranjc, ki na področju institucionalnega varstva starejših združuje osem centrov z več kot 1300 starostniki. »A se za dom z manj kot 150 mesti ni bilo mogoče dogovoriti. Po tem merilu dve tretjini slovenskih občin ni upravičenih do doma,« meni Žakelj. O prednostih tujih vlaganj v domove pravi: »Tujec bo vložil svoj denar, tvegal bo svoj kapital, delovna mesta bodo slovenska, če odide, izgubi vse, nam pa ostane stavba.« Cena oskrbnega dne v domu starejših v lasti Orpee naj bi bila znotraj povprečja cen oskrbe v obstoječih domovih – to je okoli 21 evrov.



Česa ministrstvo ne pove?



Zaradi pomanjkanja zmogljivosti v domovih za starejše je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) že lani objavilo razpis za podelitev koncesij za institucionalno varstvo za okoli 900 mest. A januarja letos so podelili koncesije le za dodatnih 224 mest Medgeneracijskemu centru Bistrica v Domžalah (100 mest), Zavodu usmiljenk v Mengšu (60 mest), Domu starejših občanov Gornja Radgona (18 mest) in Domu starejših občanov v Radencih (46 mest). Za preostalih 676 mest postopek še teče, in kot pravijo, bo ministrstvo zanj potrebovalo še najmanj pol leta, ker gre »za postopek na podlagi javnega razpisa«.

Pri odpiranju vlog za koncesijo, ki jih je bilo treba oddati do 30. oktobra 2017, je predstavnik ministrstva zagotovil, da bo postopek končan do konca marca, je sedanje navedbe ministrstva, da bodo za odločanje porabili še najmanj pol leta, za Delo komentiral Franc Imperl, zastopnik slovenske Orpee s sedežem v Logatcu. »Temu sem se čudil, ker sem prepričan, da je postopek mogoče izvesti v dveh oziroma treh mesecih. Menim, da so za tem razlogi, o katerih ministrstvo javno ne želi govoriti. Odločitev o podaljšanju postopka za najmanj tri mesece je v stiskah več tisoč starostnikov in svojcev toliko bolj negotova,« je dodal.



Popolne vloge in izgovori



Na ministrstvu trdijo, da se zavedajo povečanih potreb po domskem varstvu starejših. A kot pravijo, imajo kljub prizadevanjem za več sredstev za leto 2018, v proračunu za investicije zagotovljena samo dva milijona evrov. Na razpis, na katerem bo za odločitev ministrstvo potrebovalo več kot leto dni, se je prijavila tudi omenjena peterica občin. »Vseh pet vlog je bilo popolnih. V le štirih mesecih smo morali pripraviti vso dokumentacijo. Državni organi pa naše vloge berejo že pol leta. Zame je vse od tu naprej izgovor,« je ogorčen Žakelj.



Ministrstvo zanimanja tujcev za gradnjo ne komentira. Njihova strategija je drugačna: v prihodnje je treba »razvijati predvsem storitve pomoči na domu in storitve dnevnega varstva za starostnike, ki ob primerni podpori še lahko ostanejo v domačem okolju«, učinkovito pa oskrbo starejših lahko reši šele sistemski zakon o dolgotrajni oskrbi. Na ministrstvu pričakujejo, da bo z zakonom transparentneje urejeno tudi financiranje tega področja.



Kljub načelno jasnim merilom za izbiro ponudnikov izida razpisa v Orpei, pravi Imperl, ne morejo predvideti; zato se tudi pridobivanja gradbene dokumentacije ne bodo lotili vnaprej.