Domovi za starejše spet pokajo po šivih

Ljubljana – Če se je v času gospodarske krize zasedenost domov za starejše nekoliko znižala in so starejši ostajali doma ter svoje pokojnine raje namenjali otrokom, postelje v domovih pa so ostajale prazne, se ta trend v zadnjih šestih letih spreminja; že leto dni so postelje v slovenskih domovih polno zasedene.

Po podatkih Skupnosti socialnih zavodov Slovenije (SSZS) je skupaj na voljo 20.602 mest v 59 zavodih in 41 izvajalcih s koncesijo. Od tega je v javnih domovih za starejše 13.210 mest, v zasebnih domovih za starejše 5017 mest in v posebnih zavodih za odrasle 2375 mest. V začetku tega meseca je bilo 20.338 evidentiranih prošenj – kar je skoraj toliko kot je mest v domovih; med temi pa je bilo 7958 aktualnih prošenj tistih, ki želijo takojšnjo namestitev.

Na enoposteljno sobo se čaka dlje

Vse prazne postelje so zelo hitro zasedene, pravi sekretar SSZS Jaka Bizjak. Največje potrebe po prostih kapacitetah so v urbanih regijah, še posebej v osrednjeslovenski. Tu je 6234 postelj, skoraj polovica prosilcev, ki potrebuje posteljo takoj (3662), je oddalo prošnje v tej regiji. V začetku meseca so bila samo štiri prosta mesta, vsa v mariborski regiji: dve v Domu upokojencev Ptuj, po eno pa v Domu starejših Idila v Jarenini in Sončnem domu v Mariboru. V maribosrki regiji je sicer 3428 namestitev, prošenj za takojšnjo namestitev pa je 959. Veliko povpraševanje je tudi na območju Nove Gorice, kjer je v domovih 1108 mest, tu pa bi se takoj namestilo 1399 prosilcev.

Ker nekateri prosilci iščejo točno določeno vrsto namestitve, na primer enoposteljno sobo, drugi pa so pripravljeni zaradi zdravstvenega stanja sprejeti kakršnokoli namestitev, je težko govoriti o čakalni dobi, saj je različna glede na želje in potrebe posameznika, ugotavlja Bizjak. Hitrost sprejema je odvisna od potreb in želja prosilca, denimo od tega, koliko pomoči potrebuje, ali želi eno ali dvoposteljno sobo ipd., pa tudi od zdravstvenega stanja, bližine prebivališča, preteka časa od oddaje prošnje in posebnih socialnih razmer, ki utemeljujejo nujnost. Posteljo je mogoče hitreje dobiti na tako imenovanih negovalnih oddelkih, dlje časa pa je potrebno čakati na enoposteljno sobo in posteljo za osebe z demenco.

V prihodnjih letih še več potreb po posteljah

Razlogov, da so domovi spet polni, pa je po njegovem več: od tega, da narašča število stareših, do čedalje hitrejšega odpuščanja starejših iz bolnišnic, nenazadnje pa na to vpliva tudi dvig zaposlenosti njihovih otrok. Opozarja, da trenutnih zmogljivosti v domovih ni dovolj za 4,8 odstotka populacije nad 65 let, kot to predvideva Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020. Poleg tega v prihodnjih letih pričakujejo povečanje povpraševanja po takšnih storitvah, saj zelo številčne povojne generacije trenutno še ne potrebujejo takšnih storitev, vendar pa jih bodo kmalu: "Žal imamo občutek, da država, ki regulira javno mrežo socialnih zavodov, nima strateškega načrta njenega razvoja," dodaja sekretar.

Prošnjo za sprejem v institucionalno varstvo je mogoče oddati v več domov hkrati. Kriznih namestitev skorajda več ni, saj so praktično vse namestitve nujne, pravijo v SSZS. Svojcem pa tako ne preostane drugega, kot da si pomagajo z organizacijo oskrbe doma, ki jo kombinirajo z različnimi socialnimi storitvami. Kjer pa je to mogoče, si lahko pomagajo tudi z dnevnim varstvom.