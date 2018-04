Drakonske kazni za zdravnike

Ljubljana – Družinski in otroški zdravnik je po letošnjem splošnem dogovoru finančno odgovoren, če k specialistu neupravičeno oziroma z višjo stopnjo nujnosti, kot bi bilo treba, napoti bolnika. Zdravnik Igor Muževič, predsednik sindikata Praktikum, opisuje tak ukrep kot dehumanizacijo njihovega poklica.



Zdravniška zbornica je vlado že pred časom pozvala, naj razveljavi nezakonit sklep v splošnem dogovoru, a ta tega ni storila. Razveljavitev bi zdaj lahko dosegli z aneksom, vendar kot kaže, interesa za spremembe v vladajoči politiki ni, kar pomeni, da bo obstoječa ureditev obstala. Osebni zdravniki bodo zato morali pri vsaki izdani napotnici premišljevati, ali lahko ta udari po žepu njih osebno oziroma ustanovo, v kateri delajo. Namesto da bi se posvečali strokovnemu reševanju nakopičenih težav pacienta in tega celostno obravnavali, bodo trepetali pred kaznijo.



Povzročanje razdora v stroki



Na včerajšnji okrogli mizi z naslovom Kaj kaznovanje zdravnikov prinaša pacientom so govorniki (zdravniki Nena Kopčavar Guček, Igor Muževič, Bernarda Vogrin, Tina Bregant, Mojca Kos-Golja in predsednica društva Evropa Donna Tanja Španić) enotno odgovorili, da nič dobrega in da represija nikoli ni prinesla pozitivnih rezultatov. Opisani ukrep je po njihovem neprimeren, nepremišljen, drakonski: »Ogroža življenja bolnikov, zdravnike pa postavlja v nezavidljiv položaj.« Specialisti bodo po novem ocenjevali, ali so bile napotitve ustrezne. Od njih se torej pričakuje, da bodo tožili kolege, pri čemer ni mogoče določiti enotnih strokovnih kriterijev za napotitve in za vsa stanja. Med zdravnike, ki bi si morali biti pri iskanju najboljših rešitev za bolnike v strokovno oporo, se tako vnaša nepotreben razdor.



Pediatrinja Tina Bregant je prepričana, da sklep v splošnem dogovoru odraža globoko nerazumevanje bolnikov, sistema in dela zdravnikov.



Nastopajoči so tudi poudarili, da se zaradi opisanega ukrepa čakalne vrste ne bodo skrajšale, pa čeprav je bilo to verjetno glavno vodilo za njegovo sprejetje. Lahko se namreč zgodi, da določen bolnik zaradi strahu pred kaznijo ne bo napoten k specialistu. Kasneje se bodo njegovo težave tako stopnjevale, da bo potreboval 15 napotnic. Infektolog Marko Pokorn je to tematiko februarja v Delu smiselno povzel: »Bolje sto neutemeljenih napotitev kot ena neutemeljena nenapotitev!«



Škodljivo vpletanje politike



Družinski zdravniki imajo za bolnika le sedem minut časa. Kako naj v tem času določijo, da na primer nekdo, ki občasno pozablja, ni dementen, da je moški s ponavljajočimi se glavoboli povsem zdrav ali da ima neka mlajša ženska z zatrdlino v dojki le blažje vnetje in da vsi ti ne potrebujejo nadaljnje diagnostike? Hipokratova prisega zdravnikom zapoveduje, naj ne škodujejo, splošni dogovor pa želi iz njih ustvariti administrativne stroje. Zdravnikov je že zdaj premalo, mlade, ki prihajajo na primarno raven zdravstva, pa bo opisani način dela odvrnil od vztrajanja v tem poklicu, je bilo jasno sporočeno včeraj.

Na okrogli mizi so besede podpore zdravnikom izrekli tudi člani posameznih društev bolnikov, ki ne morejo razumeti, zakaj se politika vpleta v odnose med zdravniki in bolniki. To se jim zdi nedopustno. Predstavnica Društva revmatikov Slovenije, Društva za fibromialgijo in Sekcije upokojenih zdravnikov Slovenskega zdravniškega društva, zdravnica Mojca Kos-Golja, je opozorila, da ukrep zbija avtoriteto zdravnikov »na raven navadnih prekrškarjev«. Člani Društva za fibromialgijo so v zvezi s tem na ministrstvo za zdravje naslovili protestno pismo, a niso dobili odgovora. »Takega načina delovanja smo vajeni zadnjih nekaj let. Ne upošteva se mnenja stroke, kaj šele bolnikov,« je sklenila Mojca Kos-Golja.