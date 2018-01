Drugi tir ovirajo še arheološke raziskave

Koper – Državna revizijska komisija je že drugič v zadnjih devetih mesecih razveljavila sklep Direkcije za infrastrukturo (DRSI) o tem, da bi arheološke raziskave na trasi drugega tira opravljal Zavod za varstvo kulturne dediščine in Univerza na Primorskem. Na odločitev se je že aprila 2017 pritožila filozofska fakulteta, ki je navajala, da izbrani izvajalec nima ustreznih referenc za ponujena dela.



Vse kaže, da želi DRSI na vsak način oddati arheološka izkopavanja na trasi drugega tira nekomu, ki po mnenju Državne revizijske komisije (DRK) ne izpolnjuje vseh zahtevanih pogojev. Sklep o začetku oddaje javnega naročila za predhodna arheološka izkopavanja na območju Dekanov (najdišče Purgarce – Buševca) in Ospa (arheološko najdišče Špina), torej tam, kjer bo potekal drugi tir, so v DRSI sprejeli že 18. avgusta 2016. Po poldrugem letu še ni jasno, kdaj in komu bodo zaupali arheološka dela.



Dolg postopek oddaje del



Skrb vzbuja predvsem počasnost te faze v gradnji drugega tira, ki pa lahko zelo zavleče skoraj milijardni posel. Obvestilo o javnem naročilu je DRSI objavil šele 21. decembra 2016 in šele 3. aprila 2017 prvič izbral Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in koprsko univerzo, ki sta ponudila, da bi delo izvedla za 1,09 milijona evrov. Deset dni pozneje se je na takšno odločitev prvič pritožila ljubljanska filozofska fakulteta, ki je ponudila, da bi dela opravila za 1,5 milijona evrov. DRSI je njen ugovor prvič zavrnil kot neutemeljen 9. maja lani, vendar se je filozofska fakulteta pritožila še na Državno revizijsko komisijo, ki je že 13. junija pritožbi ugodila in zahtevala ponovno odločanje. Toda DRSI je 28. avgusta spet enako odločila, filozofska fakulteta pa se je 16. oktobra še tretjič pritožila (drugič na revizijsko komisijo).



Na filozofski fakulteti so povedali, da ima naročnik na voljo več različnih možnosti za dokončanje postopka, ki so izključno v njegovi pristojnosti. Na direkciji za infrastrukturo pa so pojasnili, da bodo po ponovnem pregledu in ocenjevanju ponudb sprejeli eno od zakonskih možnosti, ki jih imajo. Lahko bodo izbrali enega od dveh ponudnikov ali pa zavrnili vse ponudbe in šli v novo naročilo.



Novi tir najhitreje – leta 2027



Na ministrstvu za infrastrukturo so nam že pred časom odgovorili, da morajo biti arheološka izkopavanja izvedena še pred začetkom izvajanja gradbenih del, vendar arheološka izkopavanja niso predvidena na vseh dostopnih cestah, ki so sestavni del že oddanih pripravljalnih del. To pomeni, da bodo izvajalci del, ki čakajo na zeleno luč za začetek pripravljalnih del, lahko nemoteno gradili nekatere ceste, za druge pa bodo morali počakati vsaj deset mesecev, kolikor je potrebnih za izvedbo zaščitenih arheoloških izkopavanj po pridobljenem kulturnovarstvenem soglasju. Za arheološke raziskave, ki lahko potekajo ob gradnji pripravljalnih del, in za končno izvedbo arheoloških raziskav je predvidenih skupaj 730 dni. Iz teh podatkov lahko sklepamo, da se bodo nekatera pripravljalna dela ustrezno podaljšala in da pred sredino leta 2019 ni mogoče pričakovati začetka glavnih del na trasi drugega tira.



Če te podatke povežemo z informacijami, ki jih je v parlamentu povedal odgovorni nosilec projekta z DRI Bojan Cerkovnik, da drugega tira ni mogoče zgraditi prej kot v osmih letih, potem lahko sklepamo, da novi tir ne more biti pripravljen pred letom 2027. Cerkovnik je zatrdil, da gre za terminski načrt, ki so ga potrdile vse slovenske in tuje revizorske institucije, da ne bi mogli hitreje graditi predorov niti v Nemčiji ali v Avstriji. Omenjeno leto bi prišlo v poštev, če nadalje ne bo nobenih zapletov več in če oddaja naročila za 800 milijonov evrov vreden projekt ne bo trajala dlje, kot traja oddaja arheoloških del.