Družili so se in skupaj pletli medsebojne vezi

Ljubljana – Medgeneracijsko sodelovanje ima različne oblike. Ena zabavnejših so delavnice z naslovom Tekstilne pripovedi, na katerih je sodelovalo 13 stanovalk v enoti Bokalce Doma starejših občanov Vič - Rudnik, 8 študentov in dva delovna terapevta. Nastala je razstava, ki jo bodo v tej enoti odprli v sredo ob 13. uri.

"Namen delavnic je bila uporaba medija – tekstila v terapevtsko-izpovedne namene. S tekstilnimi tehnikami so stanovalke doma starejših pripovedovale zgodbe in upodabljale spomine. Aktivno vključevanje stanovalk in študentov Naravoslovnotehniške fakultete v Ljubljani (NTF) je ustvarilo intimen prostor pripovedovanja, medgeneracijskega druženja in kreativnosti," pravi pobudnica in vodja delavnic oblikovalka Lucija Jankovec, tudi sama nekdanja študentka NTF.

Študentje so dom obiskovali enkrat na teden, izven študijskih obveznosti. Foto Lucija Jankovec

Izdelke, kot so njihove najljubše cvetlice, predmeti ali spomini na otroštvo, denimo podoba torte, medvedka, klobuka ali pa kozolca, so ustvarili s pomočjo različnih tekstilnih tehnik: pletenja, kvačkanja, polstenja, vezenja, tkanja, slikanja in suhega iglanja. Kot pravi Lucija Jankovec, se s tovrstnimi pobudami odpira pomemben prostor za dialog med generacijami: "Na tak način se lahko zbližamo, čeprav se počutimo oddaljene zaradi razlike v letih in kulture odraščanja. Tako tudi pokažemo skrb in odprtost ene generacije do druge in poudarimo pomembno sporočilo, da smo pripravljeni sodelovati in si biti v podporo, si predati znanje in pokloniti pozornost."

Študentje so dom obiskovali enkrat na teden, izven študijskih obveznosti, in pravijo, da jim je ta čas prinesel dragocene trenutke veselja in prijateljstva. Radi so se vračali, saj so vedeli, da jih bodo pričakali nasmejani obrazi in nadobudne roke.

Uporabljali so različne tekstilne tehnike. Foto Lucija Jankovec

Študent NTF Gašper Gajšek je povedal, da se je na delavnico prijavil zaradi želje po novih izkušnjah in ljubezni do babic, kar ga spomni na pletene puloverje, toplino in občutek domačnosti: "Spremljalo nas je petje gospe Magde, njena pesem Rožic ne bom trgala je bila povsod, z njo in gospo Ano smo ustvarjali rože v različnih tehnikah. Veliko je bilo vezenja, pletenja in tkanja. Poskusili smo tudi polstiti, pa je interes hitro poniknil, ko je bilo treba svaljkati milnate kepe volne. V takih situacijah sem priskočil na pomoč in skupaj smo naredili tudi to. Nastal je travnik rož različnih oblik, velikosti in tehnik, kot si ga je zamislila Magda."

Druženje je ustvarilo intimen prostor pripovedovanja, medgeneracijskega druženja in kreativnosti. Foto Lucija Jankovec

Obujanje znanja in predajanje preko zgodb

Študentka NTF Pia Požek pravi, da je bila do zdaj navajena ustvarjati samo z vrstniki, že na prvem srečanju pa je ugotovila, da bo zelo zabavno: "Gospe so me presenetile s svojo hudomušnostjo in veseljem do učenja novih spretnosti. Nekatere so znanje le obujale in nam ga predajale preko zgodb iz svojega življenja. Skupaj smo ustvarili prijetno vzdušje in upam, da so se delavnice vsem nam vtisnile kot lep spomin."

Ustvarjali so s pomočjo pletenja, kvačkanja, polstenja, vezenja, tkanja, slikanja in suhega iglanja. Foto Lucija Jankovec

Stanovalka Marija Mirtič, ki plete puloverje in nogavice že od otroštva, pa dodaja: "Družili smo se in obenem pletli medsebojne vezi. Tekstil nas je povezal. V nadaljevanju bi se rada naučila, kako se pri pletenju ustvarja različne vzorce, pa tudi vezla bi več.« Antonija Marija Hribar, ki je že kot majhna deklica izdelovala punčke iz cunj in jim šivala najrazličnejše oblekice, pozneje pa je delala kot modistinja, pravi, da ji je bilo sodelovanje v veselje, delavnice pa pisane na kožo: "S študenti smo si izmenjali izkušnje in poglede na oblikovanje tekstilij, spoznala sem tehnike, ki so mi bile do sedaj tuje."

Stanovalke so pripovedovale zgodbe in upodabljale spomine. Foto Lucija Jankovec

Mladi z veseljem prihajajo k stikom željni publiki

Pomočnica direktorice Doma starejših občanov Vič-Rudnik Barbara Purkart je povedala, da skozi različne delavnice in dogodke vse leto skrbijo za dragocena medgeneracijska povezovanja med različnimi starostnimi skupinami: "Večina aktivnosti in delavnic poteka brez finančnih vložkov. Mladi z veseljem prihajajo k tako hvaležni in stikov željni publiki, naše stanovalke in stanovalci pa cenijo njihovo pozornost in čas, ki jim ga namenijo. Kadar pa skupaj pripravimo in izvedemo kakšen večji projekt, kot so na primer tekstilije, zanj namenimo tudi nekaj denarja."

