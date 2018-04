Država ne ve, kaj narediti z nadarjenimi

Nobelovemu nagrajencu Albertu­ Einsteinu naj bi učitelj zabrusil, da iz njega nikoli ne bo nič. Slikar Vincent van Gogh je v času življenja prodal le eno sliko. Dramatik William Shakespeare in fizik Isaac Newton v šoli nista blestela. Kako pa današnji šolski sistem pri nas skrbi, da ne bi spregledali ­največjih talentov?



Vsak otrok ima potenciale, a ti so posebno izraziti pri nadarjenih. To so učenci z nadpovprečnimi sposobnostmi mišljenja ali izjemnimi dosežki na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu. Tako so jih opredelili v zakonu o osnovni šoli, v katerega so zapisali, da nadarjeni potrebujejo prilagojene učne vsebine in metode dela. Vendar je slika v slovenskih šolah pogosto drugačna. Nadarjeni so tako v osnovnih kot srednjih šolah namesto sistematičnemu delu največkrat prepuščeni entuziazmu učiteljev in volji staršev.



Razlike med šolami



»Status nadarjenega mi ni pomagal pri ničemer,« je povedal Tim, danes študent, ki ga je učiteljica v osmem razredu zaradi odličnega uspeha določila za postopek prepoznavanja nadarjenosti. Z nekaterimi sošolci je rešil test intelektualnih sposobnosti in test ustvarjalnosti, oceno o nadarjenosti na posameznih področjih je zapisala tudi učiteljica.

Ker je vsaj pri enem od teh treh meril dosegel nadpovprečen rezultat, torej zgornjih 10 odstotkov, so ga prepoznali za nadarjenega. Tak način identifikacije talentov od devetdesetih let priporoča koncept dela z nadarjenimi, ki osnovnim šolam predpisuje, da za vsakega prepoznanega pripravijo individualiziran učni program. »A to se ni zgodilo,« je dejal Tim. »Z nami se po testih ni nihče ukvarjal.«



Štirinajstletna Amara z Osnovne šole Orehek v Kranju, večkratna prejemnica najvišjih priznanj na številnih tekmovanjih, ima drugačne izkušnje. Potem ko so jo v četrtem razredu prepoznali za nadarjeno, je več učiteljev zanjo, tako kot za druge prepoznane v zadnjih desetih letih, pripravilo program z metodami dela in učnimi cilji. »Učitelji mi pri večini predmetov pripravijo težje naloge in mi dovolijo, da se med uro pripravljam na državna tekmovanja,« je povedala Amara.

»Skrb za razvoj nadarjenih je skrb vseh na šoli,« je pojasnila njena učiteljica matematike Simona Ostović in vodja posebne skupine za nadarjene. Ustanovili so jo pred tremi leti, da bi z dogodki in dodatnimi učnimi urami sistematično spodbujali in spremljali razvoj najboljših.



Brez vizije, kam gremo



Tako velike razlike so predvsem posledica pomanjkanja enotne strategije dela z nadarjenimi in spremljanja njenega izvajanja, je poudarila psihologinja in predstojnica Centra za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti na ljubljanski pedagoški fakulteti dr. Mojca Juriševič. Koncepta o delu z nadarjenimi šole niso dolžne upoštevati, prav tako dokumenta niso posodabljali ali spremljali rezultatov njegovih priporočil.

Pojem nadarjenosti po njenem mnenju ni dovolj strokovno opredeljen in mednarodno poenoten, zaradi česar sta postopek prepoznavanja nadarjenih in delo z njimi pri pouku in zunaj tega vprašljiva.­ Postopek lahko marsikaterega učenca spregleda, saj je začetek večinoma odvisen od učiteljev, ki za prepoznavanje niso vedno dovolj usposobljeni. »Zdi se, da je bistveno manj težav na šolah, na katerih so zaposleni psihologi,« je ocenila Mojca Juriševič.



Zaradi omenjenih pomanjkljivosti podatki o tem, koliko je nadarjenih osnovnošolcev v generaciji, niso zanesljivi. Medtem ko je študija omrežja Eurydice iz leta 2006 pokazala, da v evropskih državah v povprečju prepoznajo za nadarjene od 3 do 10 odstotkov osnovnošolcev, sta analiza zavoda za šolstvo iz leta 2011 in empirična raziskava ljubljanske pedagoške fakultete iz leta 2012 pokazali bistveno višji odstotek.

Ta se giblje okrog 25 odstotkov identificiranih nadarjenih učencev v slovenskih osnovnih šolah. Ko je ta fakulteta v letošnjem študijskem letu na osmih osnovnih šolah analizirala obravnavo nadarjenih učencev, so rezultati pokazali, da je prepoznanih nadarjenih od 10 do 55 odstotkov v generaciji.



Evropsko bolj primerljivi so podatki ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, kjer so na podlagi letnih poročil osnovnih šol ugotovili, da so v šolskem letu 2005/2006 prepoznali za nadarjene 5,6 odstotka učencev v generaciji, deset let pozneje pa skoraj dvakrat toliko. V tem šolskem letu je ministrstvo osnovnim šolam za pokritje stroškov dela z nadarjenimi, torej njihovega identificiranja, namenilo nekaj več kot 300.000 evrov.



Prehod v srednjo šolo



Razlik med šolami pri delu s prepoznanimi nadarjenimi na prehodu iz osnovne v srednjo šolo ni konec. Ko se je Tim vpisal na gimnazijo, je šolski psihologinji oddal potrdilo o nadarjenosti. Vendar pouk zaradi tega zanj ni bil nič drugačen. »Do četrtega letnika sem pozabil, da sem imel status nadarjenega učenca, ker se s tem ni nihče ukvarjal,« je poudaril. Srednje šole se odločijo, ali bodo pri delu z nadarjenimi upoštevale smernice koncepta vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki v srednjem izobraževanju iz leta 2007, v katerem pa merila za prepoznavanje nadarjenih dijakov niso opredeljena.



Direktor Gimnazije Bežigrad Ciril Dominko je poudaril, da največji talenti pri pouku ne morejo pokazati, česa so v resnici sposobni. »Ko jim omogočimo neformalna tekmovanja, ugotovijo, kaj jih zares zanima,« je pojasnil Dominko. Tudi zaradi tega so na gimnaziji, na katero se je v zadnjih letih vpisalo tudi do 90 odstotkov tistih, ki so jih v osnovni šoli prepoznali za nadarjene, razvili tradicijo dela z nadarjenimi.

Za vsakega pripravijo individualni program in jim ponudijo do 80 aktivnosti. Sistematično delo z njimi je zlasti pomembno za tiste, ki prihajajo iz socialno šibkejših družin, je poudaril. »Kakovost šolstva ni dovolj. Pomembna je tudi njegova pravičnost.«



Ta po mnenju Mojce Juriševič ni vedno značilna za podeljevanje Zoisovih štipendij, ki jih javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad dodeljuje srednješolcem in študentom za izjemne učne dosežke, med katerimi so pogosto nadarjeni. Zanje je sklad letos namenil tri milijone evrov, prejema pa jo 3654 dijakov in 2097 študentov, kar je zaradi spremembe zakonodaje več kot tretjino manj kot leta 2011.

Delo infografika.

»Dijaki jo dobijo zaradi visokega učnega uspeha ali dosežkov na tekmovanjih. To ni pravično, saj kriterij ni enako dostopen za vse učence in dijake v državi. Nekatere šole se ne prijavljajo na tekmovanja, zato imajo učenci, ki jih obiskujejo, manj možnosti, da bi dobili štipendijo. Kriterija dosežka kljub morda izjemnim potencialom ne morejo izpolniti,« je komentirala Mojca Juriševič. Ključni namen Zoisovega štipendiranja mora biti podpora nadarjenim pri razvoju njihovih potencialov, s poudarkom na spodbujanju aktivnosti, kot so poletni tabori. To lahko vodi k izjemnim dosežkom, ne zgolj denarno nakazilo, je ­prepričana.

Potrebujemo strategijo



Medtem ko se učitelji v razredu pogosto ustavijo pri učencih, ki potrebujejo učno pomoč, pri pouku največkrat spregledajo tiste, ki pri nalogi nimajo težav, je pojasnila Mojca Juriševič. To je napaka: »Nadarjeni učenci lahko uresničujejo potenciale le v učnem okolju, v katerem se počutijo varne in motivirane za učenje na ravni njihovih dejanskih zmožnosti ali višje. Zelo pomembno je, da imajo dobre mentorje, ki razumejo, da ob trudu za dosežke potrebujejo njihovo podporo. Da se bodo nadarjeni že nekako znašli sami, je stereotip.«



Na ministrstvu so poudarili, da je strokovna skupina pred tremi leti pripravila predlog prenovljenega koncepta dela z nadarjenimi, vendar temu ni sledila niti razprava. Za delo s to skupino otrok je treba pripraviti nacionalno strategijo, je poudarila strokovnjakinja. Ta bi poenotila strokovne kriterije in usmeritve prepoznavanja ter spodbujanja nadarjenih od vrtca do iskanja zaposlitve po študiju. Tako bi aktivnosti postale transparentne in preverljive, predvsem pa z jasno vizijo. Strategija bi določila tudi finančna sredstva, namenjena­ krepitvi dodatnega usposabljanja učiteljev in drugih strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, boljšemu povezovanju izobraževalnih institucij in raziskovanju na tem področju.



Nadarjeni bodo nekoč gospodarstveniki, umetniki, dobri državljani, je poudarila Mojca Juriševič. »Če ne bomo poskrbeli za njihov razvoj, se bo to dolgoročno pokazalo v njihovem osebnostnem razvoju in družbenem napredku.« Misel akademika Antona Trstenjaka, da majhen narod, kot je slovenski, ne bo preživel, če ne bo poskrbel za svoje potenciale, se zdi danes bolj aktualna kot kadarkoli prej, je spomnila sogovornica.