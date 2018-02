Enostavnejše in cenejše nakupovanje prek spleta

Platforma Eligma bo zaživela predvidoma do konca leta, aprila 2018 pa že napovedujejo izdajo kriptožetonov.

Ljubljana – Podjetje Eligma, ki ga je družba BTC soustanovila s skupino mladih strokovnjakov, razvija novo spletno platformo, ki bo poenostavila, pospešila in stroškovno optimizirala spletne nakupe po vsem svetu.

Istoimenska platforma obeta popolnoma novo, boljšo in tehnološko napredno potrošniško izkušnjo, ki bo uporabnikom s pomočjo umetne inteligence in tehnologije veriženja podatkovnih blokov (t.i. blockchain tehnologije) omogočila varno, pregledno in sodobno nakupovanje. Potrošnik bo lahko na platformi med izdelki našel točno tistega, ki mu najbolj ustreza.

Eligma bo zaživela predvidoma do konca leta 2018, razvojna skupina pa za 17. april 2018 napoveduje izdajo kriptožetonov. Družba BTC je k partnerstvu z Eligmo pristopila zato, ker je platforma dobra priložnost za potrošnike, BTC City pa pravi kraj za njeno predstavitev in preizkus.