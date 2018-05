EU projekt, MOJ PROJEKT s 40 dogodki po Sloveniji

V zadnjih 15 letih smo v več kot 6000 projektov oz. programov različnih prejemnikov - od državnih institucij, občin in podjetij do različnih prejemnikov s področja šolstva, sociale, kulture, športa itd. - usmerili več kot 4 milijarde evrov. Še dobre 3 milijarde pa jih bomo do konca leta 2023, ko se končuje programsko obdobje 2014-2020. Za vsemi temi številkami stojijo konkretne zgodbe ljudi, organizacij, podjetij in drugih, ki so jim evropska sredstva omogočila uresničitev njihovih sanj, prebivalkam in prebivalcem pa boljšo kakovost življenja zaradi boljših storitev, boljše infrastrukture in boljših razmer za življenje in delo. Samo Evropski socialni sklad, ki letos praznuje 61 let delovanja, je na primer pomagal več kot 760.000 ljudem v Sloveniji na področju zaposlovanja, izobraževanja, javne uprave in drugje.

Vsi ti projekti pa niso časovno omejeni, temveč se s časom le še multiplicirajo in imajo dolgoročne učinke. Z vsakim ustvarjenim delovnim mestom, z vsako vključitvijo posameznika v programe znanja, z vsakim zgrajenim kilometrom ceste, kolesarske poti ali železnice, kvadratnim metrom raziskovalne in izobraževalne infrastrukture, možnostjo boljše zdravstvene oskrbe, z vsako spodbudo podjetjem ustvarjamo nove priložnosti za naš skupni razvoj. Teh je veliko tudi v programskem obdobju 2014-2020, znotraj katerega smo doslej podprli za več kot 1,8 milijarde evrov oz. več kot 300 javnih razpisov, programov in drugih naložb, s katerimi se uresničujejo poslovne ideje, spodbujajo inovativnost in ustvarjalnost, vlaga v znanje, vseživljenjsko učenje in odpira nova delovna mesta. Na teh področjih je trenutno odprtih skoraj 30 razpisov. Tu so številne priložnosti tako za mlade, ki prvič iščejo zaposlitev, kot za starejše, ki si želijo delovne veščine in znanje prilagoditi novim delovnim potrebam ter razvoju tehnologij.

Naš vsakdanjik je torej boljši in lepši tudi zaradi dobrih projektov, ki smo jih uresničili z evropskimi sredstvi. Vsak projekt, sofinanciran iz EU, je tudi moj oz. naš projekt, zato Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko že četrto leto zapored organizira dneve odprtih vrat EU projekt, moj projekt, ki se jih je doslej udeležilo več kot 17.000 ljudi.

Letos bodo projekte, sofinancirane z evropskimi sredstvi, predstavljali med 12. in 19. majem na več kot 40 dogodkih po Sloveniji. Preko zanimivih delavnic, interaktivnih razstav, lutkovnih predstav, pohodov, športnih iger in drugega zabavnega dogajanja jih boste lahko spoznali v Ajdovščini, Brežicah, Celju, Črnomlju, Grosupljem, Kopru, Krškem, Ljubljani, Logatcu, Mariboru, Martjancih, Metliki, Novi Gorici, Pivki, Planici, Postojni, Radljah ob Dravi, Tolminu, Trbovljah, Velenju, na Vrhniki in v Žalcu.

V Ljubljani bo kar osem dogodkov. Obiščite spletno stran www.eu-skladi.si in preverite, kaj vas čaka na prireditvi Dan na Savi, v lutkarskem muzeju in na Ljubljanskem gradu ter kaj za vas v parku Navlje pripravlja raper Trkaj. S Fajn teatrom se boste lahko družili na Mladinski postaji v Mostah in v Večgeneracijskem centru Skupna točka, ki je le eden od osmih večgeneracijskih centrov, ki bodo v okviru dogodkov EU projekt, moj projekt 2018 odprli svoja vrata.

S pomočjo evropskih sredstev smo tovrstne centre vzpostavili v vseh slovenskih regijah, ponujajo pa možnosti za druženje, pridobivanje novih znanj in veščin ter spoznavanje novih ljudi in s tem izboljšanje kakovosti vsakdanjega življenja. Aktivnejšemu preživljanju prostega časa najmlajših prebivalcev pa je namenjen projekt Mladi za mlade, ki se bo s snežnim izzivom, šolo teka in drugimi družabno-športnimi igrami predstavil v Planici. Mlajši in starejši pa so vabljeni tudi na Krožno pot vojaške zgodovine v Pivko.

Obiščite www.eu-skladi.si in izberite svoj projekt EU.