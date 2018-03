Fides od svojih zahtev ne namerava odstopiti

Predsednik Fidesa je prepričan, da je vlada s sklenitvijo ločenega dogovora s Svizom in policisti odprla pandorino skrinjico.

Ljubljana – Predsednik sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Fides Konrad Kuštrin je po današnji letni konferenci sindikata povedal, da se je sindikat novembra lani odločil prekiniti stavko, vendar vlada njihovih zahtev vseeno ni uresničila.

»Stavko smo prekinili, ker se nam je zdelo, da bi ponovna zamrznitev izpadla smešna. Odmrznitev ali ponovna aktivacija stavke v organizacijskem smislu za nas pomeni popolnoma enako. Hkrati pa smo hoteli vladi pustiti čas, da izpolni zahteve, za katere se je obvezala, ne da bi čutila pritisk. Seveda vlada tega v večji meri ni storila. Minister za javno upravo Boris Koprivnikar se je obvezal, da bo spremenil zakon o sistemu plač v javnem sektorju, da bi odpravil plačni strop in upošteval specializantska napredovanja,« je naštel Kuštrin.

Menedžment pokazal nekompetentnost

Po njegovih besedah so standardi in normativi zapisani tako, da pomenijo revolucijo v zdravstvu. V normalni državi bi se morali v dveh tednih po njihovem sprejemu sestati vsi ključni deležniki - ministrstvo za zdravje, zavod za zdravstveno zavarovanje in direktorji zdravstvenih zavodov - vendar se ni zgodilo nič. Čeprav bi se morali dogovoriti, našteva, kakšen bo prehod iz zelene na modro knjižico standardov.

V ta namen bi morali denimo preurediti organizacijo dela, sistematizacijo v bolnišnicah, obremenitve zdravikov, nova zaposlovanja in financiranje zdravstvenih storitev.

Čakalne dobe vse daljše

Kuštrin je opozoril, da se kljub številnim razpravam o spremembi zdravstvene zakonodaje čakalne vrste še naprej podaljšujejo, čemur pa ni videti konca, za kar je po njegovem odgovorna politika, ki reforme vodi brez sodelovanja s stroko.

»Ali je položaj zdravnika privilegiran, če ta za svojo plačo na teden dela najmanj 40 ur plus 8 ur ali več, medtem ko visokošolski učitelj dela tri do devet ur na teden? Kdo je tu privilegiran« je odgovor na retorično vprašanje iskal Kuštrin.

»Stavkovni val je povzročil Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) s svojimi ločenimi dogovori,« je prepričan Kuštrin, ki sicer ne zanika, da Fides enotnemu plačnemu sistemu javnega sektorja ni naklonjen. Sindikat se je namreč z ministrstvom za izobraževanje izpogajal za spremembo njegovih plačnih skupin, ampak o tem se ni govorilo nič, je spomnil predsednik Fidesa.

Druga sta se pred dvema letoma izpogajala policijska sindikata, nato so sledili zdravniki, primarno zaradi standardov in normativov. Ves čas si želijo tudi samostojni plačni sistem ki ne bi bil znotraj obstoječega, saj je ta že sam po sebi anomalija.





Kuštrin je proti vladi Mira Cerarja v današnji izjavi ostro nastopil. Foto: Sandra Hanžič/Delo

Vlada odprla pandorino skrinjico

Ravno s sklenitvijo ločenega dogovora s Svizom in kasneje s policijskima sindikatoma je vlada po besedah predsednika Fidesa odprla pandorino skrinjico. »Če se vlada in državni zbor lahko sestaneta sredi noči zaradi nekega sirskega brivca, pričakujemo, da se bosta tudi zaradi možnosti zdravniške stavke,« je bil oster in poudaril, da pri uresničevanju njihovih zahtev pričakuje sodelovanje predsednika vlade Mira Cerarja.

Kuštrin je napovedal, da bo Fides spremljal nadaljnja pogajanja vlade s sindikati javnega sektorja, saj jih zanima, katera delovna mesta so primerljiva z zdravniki. Nikakor pa ne nameravajo odstopiti od zahteve po odpravi plačnega stropa, torej 57. plačnega razreda. Ni pa jasno še, ali in kako bo potekala morebitna prihodnja stavka.