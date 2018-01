Fikfakova odstopila z mesta direktorice šempetrske bolnišnice

Nova Gorica – Direktorica Splošne bolnišnice Franca Derganca Nataša Fikfak je nepreklicen odstop podala na sredini seji zavoda, člani pa so njeno odločitev sprejeli. »Vračam se na delovno mesto zdravnice in se bom tako v celoti posvetila medicinski stroki. S svojim delom in delom sodelavcev sem zadovoljna in se vsem iskreno zahvaljujem za opravljeno delo. Želim si, da svet zavoda čim prej objavi razpis, v dogovoru s svetom pa bom delo poslovne direktorice opravljala do imenovanja novega direktorja,« je pojasnila Fikfakova, ki je zavod vodila zadnja tri leta.

To je bilo zelo stresno obdobje za ustanovo, ki jo dušijo dolgovi, saj jim država ne priznava programov in ne plačuje obsega dela, za nameček pa je bolnišnico pretresel še škandal, ko je pacient umrl zaradi smejalnega plina.