Firma na kant, bankir za viceguvernerja

Ljubljana, Velenje – »Zavedamo se, da je investitor pri projektu Eko srebrna hiša za dosego cilja šel preko trupel in da je invalidsko podjetje HTZ Velenje žrtev,« je priznal Marko­ Bošnjak. In pristavil: »Vas bo pa mama dokapitalizirala in ne boste imeli težav.«



Marko Bošnjak (ne gre za sodnika na evropskem sodišču za človekove pravice Marka Bošnjaka) je bil tisti četrtek, 5. marca 2015, član uprave podjetja Hypo Alpe Adria Bank (Hypo), zdaj Addiko Bank. Januarja 2016 ga je državni zbor na predlog predsednika Boruta Pahorja imenoval za enega izmed viceguvernerjev Banke Slovenije (BS).



Še kot kandidat za viceguvernerja je Bošnjak za Finance izjavil, da so za preveč slabih posojil krive banke in ne komitenti. Bošnjaka danes omenjajo kot možnega guvernerja BS. O svoji vlogi pri težavah, v katerih se je znašlo državno podjetje HTZ, ne želi govoriti. Na prošnjo za pojasnilo nam je odpisal: »Posameznih bančnih primerov ne morem komentirati.«



Naj plača gradbinec



Banka Hypo je zasebnemu podjetju Eko srebrna hiša (ESH), ki jo prek družbe Akropola obvladuje arhitekt, investitor in pred nekaj leti še del stotnije najbogatejših Slovencev Franc Erjavec, z 11,6 milijona evri kreditirala gradnjo Eko srebrne hiše ob Dunajski cesti v Ljubljani. HTZ Velenje, hčerinska družba Premogovnika Velenje, katere lastnik je državni Holding Slovenske elektrarne, je prevzel gradbišče novembra 2012 in končal gradnjo leta 2014. Novembra 2014 je družba ESH enostransko prevzela objekt, že več mesecev prej pa je zaradi nižjega sofinanciranja obvestila evropsko komisijo, da je stavba končana. Imela je tudi uporabno dovoljenje.