Fontana piv je odprta

Žalec – V središču Žalca so po zimskem premoru svečano odprli tretjo sezono Fontane piv Zeleno zlato. Turistična atrakcija je združila in predramila turistično ponudbo v Spodnji Savinjski dolini, saj občina še vedno igra pomembno vlogo pri povezovanju ponudnikov – od pridelovalcev hrane, do gostincev in drugih turističnih zanimivosti v dolini.

Za letošnjo sezono so pred otvoritvijo fontane, ki bo delovala do konca oktobra, v Žalcu napovedali vrsto novosti. V dobrem letu in pol je po odprtju fontane ob koncu poletja leta 2016 le-to obiskalo več kot 100.000 ljudi, zaživele so gostilne v Savinjski dolini in obisk se je povečal tudi na drugih lokacijah v dolini, lokalni ponudniki izdelkov in storitev pa si letos obetajo še boljše čase.

Na pobudo občine ostaja fontana središčna zgodba hmeljarske tradicije Savinjske doline. V letu evropske kulturne dediščine bodo hmeljarsko tradicijo Žalca, ki se je razcvetela že leta 1876 z družino Kukec, predstavljali tako pri Fontani piv, ki je edinstvena znamenitost v svetovnem merilu, kot na kulturnih dogodkih, v Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, na turah in doživetjih ter na jedilnikih lokalnih gostinskih ponudnikov, certificiranih z znakom Zeleno zlato.

Znova bo zaživela opereta

Posebna zanimivost letošnje ponudbe bo tudi uprizoritev operete. Med Festivalom Zeleno zlato bo v Žalcu 5. septembra spet zaživela opereta Hmeljska princesa Radovana Gobca v režiji Jaše Kocelija in pod dirigentsko taktirko Simona Dvoršaka.

Hudomušna opereta, ki opeva lepoto in tradicijo Spodnje Savinjske doline. V njej nastopajo liki, povzeti po družini Kukec in očetu slovenskega pivovarstva Simonu Kukcu, ki je izumil lasten način varjenja piva na osnovi termalne vode in hmelja ter Spodnjo Savinjsko dolino za vedno zapisal hmeljarstvu.

Naslovno junakinjo Darinko bo letos odigrala operna sopranistka Mojca Bitenc. Bitenčeva je tudi letošnja promotorica turistične ponudbe Žalca s sloganom Lepotica in pivo.

Direktorica občinske uprave Tanja Razboršek Rehar in župan Občine Žalec Janko Kos na predstavitvi nove sezone Fontane piv, za njima sopranistka Mojca Bitenc kot promotorka turistične ponudbe Žalca. Foto: Brane Piano/Delo

Pivo Kukec posebej za Občino Žalec še danes varijo v nekoč Kukčevi Pivovarni Laško Union. Obiskovalci Fontane piv ga lahko na Fontani piv poskusijo na prvi od šestih pip, ki jih odpira čip na posebnem degustacijskem vrčku.