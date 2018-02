Gabrovca je iz tekme za direktorja celjske bolnišnice izločilo mnenje ministrstva

Celje - Kot smo že poročali, se bo član sveta zavoda Splošne bolnišnice Celje (SBC) Branko Gabrovec, sicer član SD, pritožil na imenovanje nove direktorice bolnišnice Margarete Guček Zakošek. Gabrovca je razpisna komisija na podlagi mnenja ministrstva za zdravje izločila iz postopka, saj naj ne bi imel dovolj vodstvenih izkušenj.

Gabrovca odneslo ministrstvo

Mnenje ministrstva za zdravje, po katerem Branko Gabrovec, ki je veljal za favorita za direktorja SBC, ne izpolnjuje razpisnih pogojev, so videli le trije člani sveta zavoda, ki so bili v razpisni komisiji.

Sestavljajo jo predstavnika vlade v svetu SBC Barbara Tiselj (SMC) in Jožef Zimšek (Desus) ter predstavnik zaposlenih Matej Velenšek. Komisija se je zadnjič sestala med sejo sveta zavoda. Za zaprtimi vrati so se seznanili z mnenjem ministrstva, ki ga je Tisljeva dobila v nedeljo zvečer po elektronski pošti.

»Mnenje ministrstva za zdravje je bilo, da kandidat nima pet let vodstvenih delovnih izkušenj,« je povzela predsednica sveta zavoda Hedvika Stanič Igličar. Zato je razpisna komisija Gabrovca izločila iz tekme za direktorja SBC. Stanič Igličarjeva mnenja ni videla: »Komisija je bila imenovana, da ugotovi, kdo izpolnjuje pogoje, in da spiše poročilo. Nisem niti zahtevala vpogleda v to mnenje. To je bila naloga komisije.«

Skrivnostno mnenje

Z ministrstva so potrdili, da je Tisljeva zaprosila za mnenje »o delu statuta SBC, ki določa pogoje vodstvenih delovnih izkušenj za funkcijo generalnega direktorja. Ministrstvo za zdravje je po pregledu statuta SBC pritrdilo njenemu tolmačenju. Če predstavnik sveta javnega zdravstvenega zavoda, ki ga je imenovala vlada, zaprosi za tovrstne razlage, jih ministrstvo za zdravje zagotovi.« Mnenja, ki so ga poslali Tisljevi, nam niso posredovali.

Zakaj je Tisljeva ministrstvo spraševala o tem glede na to, da je pravna služba SBC ocenila, da Gabrovec pogoje izpolnjuje, ni jasno. Včeraj je dejala, da ni pristojna za dajanje odgovorov. Ko smo prosili za vpogled v mnenje, je dejala, naj se obrnemo na SBC, kjer pa mnenja nimajo, prav tako ga nima svet zavoda, je dejala Stanič Igličarjeva in dodala, da niti sama ni bila prepričana, ali vodenje športnega kluba ustreza pogojem iz razpisa.

Gabrovec iz sveta zavoda

Gabrovec, ki je zaposlen na NIJZ, je takoj po izločitvi, ko je predčasno zapustil ponedeljkovo sejo sveta zavoda, za Delo pojasnil, da je komisiji predložil pravno mnenje, da izpolnjuje vse pogoje glede vodstvenih izkušenj tako na delovnem mestu kot v drugih dejavnostih. Hkrati je napovedal, da zapušča svet zavoda celjske bolnišnice, ker da ne more delati v organu, ki deluje protipravno.

Bil je tudi kandidat za vršilca dolžnosti direktorja celjske bolnišnice, vendar se je takrat prijavila tudi članica sveta zavoda Barbara Tiselj in je Gabrovcu zmanjkal en glas.

Za Guček Zakoškovo je na ponedeljkovi seji sveta celjske bolnišnice od devetih članov glasovalo pet članov sveta zavoda. Njeno imenovanje mora zdaj potrditi še vlada