Galenski laboratorij gre v zgodovino

Ravne na Koroškem – Koroška lekarna, ki deluje na območju vseh treh koroških dolin, do leta 2023 načrtuje za skoraj 1,8 milijona evrov naložb in najmanj tri nove zaposlitve, sedem delovnih mest pa bo v prihodnjih petih letih na razpolago zaradi upokojitev.

Letos bodo preuredili prostore lekarne na Ravnah na Koroškem, večino denarja za naložbe pa namenili za nakup avtomatiziranega skladišča zdravil, ki bo omogočal boljše obvladovanje zalog in večjo varnost pri izdaji zdravil ter programske in strojne opreme za avtentifikacijo zdravil v vseh devetih lekarnah in obeh podružnicah. "Koroška lekarna zagotavlja dostopnost po zakonu, zato odprtja novih enot ne načrtujemo. Do tega lahko pride le v primeru, če bo ministrstvo za zdravje pozitivno odgovorilo na vlogo občine Muta, ki si lekarno želi, a je nima, ker od treh pogojev zanjo izpolnjujejo le dva; in sicer število prebivalcev ter organizirano zdravstveno dejavnost, problem pa je razdalja do najbližje lekarne v Vuzenici, ki je zgolj dva in ne zahtevanih več kot pet kilometrov," pravi Irena Pušnik, direktorica Koroške lekarne.

Čez dve leti nameravajo urediti primerne prostore za lekarno tudi v Dravogradu, kjer je prostorska stiska trenutno največja, do leta 2022 pa eno od slovenjgraških lekarn preoblikovati v regijsko. V njej bi bila centralna magistralna receptura, ki bi za območje Koroške omogočala izdelavo najbolj zahtevnih magistralnih zdravil, bila bi center svetovalne dejavnosti in najverjetneje odprta 24 ur.

"Regijska lekarna bi se med drugim ukvarjala tudi z zagotavljanjem zelo dragih in specifičnih zdravil, na primer takšnih, ki jih potrebujejo onkološki pacienti," pove Pušnikova in doda, da bi morali za nove naloge dokupiti in opremiti prostore ene od obeh slovenjgraških lekarn. Najstarejša deluje v centru mesta na isti lokaciji že več kot tristo let. Kar sto let pa je star recept za vetrovne kapljice, ki ga po recepturi Vladimirja Tomiča, ustanovitelja lekarne v Radljah ob Dravi, izdelujejo lekarne v Radljah, Dravogradu, pa tudi na Ravnah in v Slovenj Gradcu. Vsebujejo eterična olja kumine, komarčka, janeža in poprove mete, namenjene pa so dojenčkom ob napenjanju in trebušnih krčih. "Ta recept je naša posebnost. V ničemer ga nismo spreminjali od njegovega nastanka," pove direktorica.

V Koroški lekarni ugotavljajo, da se tudi na Koroškem povečuje število predpisanih zdravil, v zdravljenja pa se uvajajo nova, inovativna zdravila, ki terjajo individualni pristop k pacientu in vse več znanja zaposlenih. Koroška lekarna zaposluje 57 ljudi, lansko leto pa je zaključila z dobičkom v višini nekaj več kot dva milijona evrov.