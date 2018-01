Gasilci pripravljeni podpisati sporazum

L. Z., STA

Ljubljana − V Sindikatu poklicnih gasilcev Slovenije so danes sklenili, da so zadovoljni z vladnim predlogom stavkovnega sporazuma, in so vladno stran že obvestili, da so ga pripravljeni podpisati, je za STA pojasnil sekretar sindikata David Švarc. To bi pomenilo, da dvodnevne stavke, napovedane za 10. januar, ne bo.

Sindikat poklicnih gasilcev se je po nedavnem podpisu aneksa h kolektivni pogodbi v javnem sektorju, ki je za en plačni razred zvišal eno od orientacijskih delovnih mest v gasilstvu, z vlado pogajal še o zvišanju uvrstitve 16 drugih delovnih mest. Kot je pojasnil Švarc, so svoje zahteve skoraj v celoti dosegli. Deset od omenjenih 16 delovnih mest se bo zvišalo za dva plačna razreda, dve delovni mesti za tri plačne razrede, dve delovni mesti za en razred, dve delovni mesti pa se ne bosta zvišali. Pri zadnjih po Švarčevih besedah ne gre za operativni delovni mesti, zato so v to tudi privolili.





David Švarc: Zahteve smo dosegli skoraj v celoti. Foto: Ljubo Vukelič/Delo

Poleg omenjenega zvišanja uvrstitev delovnih mest, v skladu s katerim naj bi podpisali aneks h kolektivni pogodbi na področju gasilstva, pa po Švarčevih pojasnilih stavkovni sporazum predvideva tudi, da se uredi dodatek za stalnost, do katerega bi bili gasilci upravičeni od 1. januarja letos.Vladno stran so že obvestili, da so pripravljeni podpisati predlagani stavkovni sporazum in aneks h kolektivni pogodbi. Dogovoriti pa se morajo, kdaj bi podpis lahko uresničili. V sindikatu predlagajo, da bi bilo to še ta teden. Za ponedeljek imajo namreč sklicano sejo stavkovnega odbora, na kateri bodo odločali o nadaljevanju napovedanih stavkovnih aktivnosti. Če bo stavkovni sporazum podpisan, bodo stavko za prihodnji teden preklicali, je še dodal Švarc.