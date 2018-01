Gasilci z obrambno ministrico podpisali stavkovni sporazum

Šp. B., STA

Ljubljana − Ministrica za obrambo Andreja Katič in predsednik Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije Aleksander Ogrizek sta danes podpisala stavkovni sporazum ter aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva. Dogovor po Ogrizkovih besedah prinaša višje plače vsem operativnim gasilcem, večini se osnovne plače dvigujejo za dva plačna razreda.

Katičeva je izrazila zadovoljstvo, da jim je v zahtevnih pogajanjih uspelo doseči, da je tudi poklicno gasilstvo uredilo svoje plače, pri čemer je poudarila, da gasilci plače urejajo kot zadnji in dogovor ne pomeni odstopanja v javnem sektorju. Kot je dejala, gre tako rekoč za prve spremembe na tem področju od leta 2006, medtem ko je bila za preostale poklice sprejeta vrsta aneksov h kolektivnim pogodbam in je bilo treba odpraviti anomalije, ki so se pokazale.

Ogrizek je spomnil, da so pogajanja potekala sedem mesecev. Zadovoljni so, da bodo gasilci po dolgem času napredovali in po njegovi oceni so »zdaj blizu primerljivim poklicem«. So pa še nekatera vprašanja in želijo si, da bi jih uredili.

Po njegovih navedbah dogovor pomeni, da napredujejo vsi operativni gasilci, večinoma za dva plačna razreda, kar za posameznega gasilca pomeni približno sto evrov mesečno več, odvisno od delovne dobe. Le na dveh delovnih mestih je predvideno napredovanje za tri plačne razrede, da ne bi porušili razmerij v notranji hierarhiji. Ministrica ga je dopolnila, da so bila napredovanja za tri plačne razrede določena že z aneksom h kolektivni pogodbi za javni sektor, ki so ga že podpisali tudi preostali sindikati.

Katičeva je ocenila, da bo skupni strošek dviga gasilskih plač znašal približno 900.000 evrov na leto. Dodala je, da se zavedajo, da bodo ta strošek nosile občine kot ustanoviteljice javnih zavodov. A so po njenih besedah župani, s katerimi je govorila, podpirali prizadevanja za ureditev položaja in plač gasilcev.

V stavkovnem sporazumu so se dogovorili tudi, da bo obrambno ministrstvo pristopilo k spremembam zakona o gasilstvu, in sicer v tistem delu, ki ureja dodatek za stalnost. Gasilci namreč po veljavni ureditvi dobijo ta dodatek po desetih letih dela, preostali primerljivi poklici pa po petih. S predlogom, ki ga bo ministrstvo pripravilo v začetku tega meseca, bi položaj poklicnih gasilcev uredili primerljivo z drugimi pooblaščenimi uradnimi osebami, pri čemer bodo gasilci upravičeni do poračuna od 1. januarja.

Obrambno ministrstvo se je zavezalo tudi, da bo vodilo in koordiniralo pripravo ustreznega predloga sprememb nazivov delovnih mest v dejavnosti poklicnega gasilstva ter pripravilo ustrezen predlog spremembe uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka.

Ogrizek je napovedal, da bodo v ponedeljek na izredni seji za 10. januar napovedano stavko odpovedali, stavkovnega odbora pa še ne bodo razpustili. Med nerešenimi vprašanji je omenil osemodstotno znižanje vrednosti plačnih razredov, sprejeto v času krize, ki je pa danes ni več. Pričakujejo, da se jim to vrne, je dejal Ogrizek.