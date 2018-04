Gen energija ni privolila v trgovanje z Rožmanom

Krško – V torek je bilo na skupščini Nuklearne elektrarne Krško (Nek) predvideno glasovanje o novem starem predsedniku uprave družbe Stanetu Rožmanu, ki mu bo petletni mandat potekel 10. aprila. A tega ni bilo, saj lastnica slovenske polovice elektrarne Gen energija ni privolila v trgovino z glasovi, po kateri bi Slovenija v zameno za hrvaško podporo Rožmanu morala za hrvaškega člana uprave podpreti kader blizu HDZ.



Od leta 2003 Nek vodita dva člana uprave. Predsednik, saj elektrarna stoji v Sloveniji, prihaja iz Slovenije in ga predlaga Gen energija, kandidata za hrvaškega člana uprave določa lastnica hrvaške polovice objekta Hrvatska elektroprivreda (HEP).



Rožman, ki pri 69 letih elektrarno vodi že polna tri desetletja, je v Sloveniji tudi za naslednji petletni mandat dobil podporo odgovornih, njegova torkova potrditev na skupščini Neka bi s stališča Slovenije tako morala biti zgolj formalnost. A glasovanja ni bilo, ker so, po naših neuradnih informacijah, Hrvati vztrajali pri zamenjavi svojega člana uprave Hrvoja Perharića. Pa čeprav se temu v primerjavi z Rožmanom mandat izteče šele čez leto in pol.