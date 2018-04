Grošelj: Napad ne bo bistveno vplival na dogajanje v Siriji

Na odnos med opozicijo in silami Bašarja al Asada bodo po njegovem še naprej bolj vplivale Rusija, Turčija in Iran.

Be. B., STA

Današnji napad ZDA, Velike Britanije in Francije v Siriji na dogajanje v tej državi po oceni obramboslovca Klemena Grošlja ne bo imel prav velikega vpliva. Je pa to morda napoved bolj intenzivne vključitve teh treh držav v reševanje sirske krize, je ocenil v pogovoru za STA.

Po njegovih besedah so namreč o prihodnosti Sirije doslej odločale predvsem Turčija, Iran in Rusija. »Očitno je da bodo te tri velike sile - ZDA, Velika Britanija in Francija -, ki so poskušale že prej pristopiti k reševanju krize, pa niso bile uspešne, poskušale s to vojaško vlogo pridobiti nek položaj v političnem procesu,« je pojasnil Grošelj.

Vpliv Rusije, Turčije in Irana

Razvoj dogodkov na terenu bo medtem tekel svojo pot, je dodal. Na to kaj se bo dogajalo, kakšna bo delitev med opozicijo in silami sirskega predsednika Bašarja al Asada, bodo še naprej bolj vplivale Rusija, Turčija in Iran.

S strani Rusije na današnji napad zahodnih velesil, ki je bil odgovor na domnevni napad s kemičnim orožjem v sirski Dumi, ne pričakuje »hude reakcije«. Francija je namreč Moskvo predhodno posvarila o napadu.

Hujše reakcije ne pričakuje, če bo ostalo pri tem napadu, ki ga je ameriški obrambni minister James Mattis označil za enkratnega. »Če bo to eskaliralo in bo napadov še več, pa bo ruski odziv tudi temu primeren,« je povedal Grošelj.

V tem trenutku si sicer po njegovem mnenju nobena od vpletenih velikih sil ne želi nadaljnjega zaostrovanja. Na svetu je namreč preveč odprtih vprašanj. Od Ukrajine, Sirije, Irana in Jemna, razmere pa se zaostrujejo tudi v tajvanski ožini, Južnokitajskem morju. Napovedal je, da zaenkrat pričakuje predvsem diplomatsko zaostrovanje med državami.

»Sirija bo ostala ena država«

Grošelj sicer pričakuje, da bo v prihodnosti prišlo do neke delitve Sirije na območja vpliva, pri čemer bo Sirija ostala ena država. Določena območja bodo pod nadzorom Asadovega režima, kjer bosta imela vpliv Rusija in Iran. Določena ozemlja bodo nadzorovali uporniki, kjer bo svoj vpliv imela Turčija. V zahodnem delu, ki sovpada s kurdskim, pa bodo še naprej ostale ZDA, prisotne pa bodo tudi druge zahodne sile.