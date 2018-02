Hariju Furlanu se obeta ponovnih šest leta vodenja SDT

Goran Klemenčič in Drago Šketa podpirata kandidaturo sedanjega vodje specializiranega tožilstva.

Državnotožilski svet bo jutri odločal, ali je Harij Furlan, dosedanji vodja Specializiranega državnega tožilstva RS (SDT), ki se ukvarja s pregonom najzahtevnejših oblik klasičnega, organiziranega, gospodarskega in korupcijskega kriminala, pravi človek, da to tožilstvo vodi še nadaljnjih šest let. Protikandidata nima.

Ko se je prvič potegoval za ta položaj, je bila njegova protikandidatka okrožna tožilka Blanka Žgajnar, zdaj gre v ta boj sam. Vodenje najbolj izpostavljenega tožilstva v državi je ves čas na preizkušnji. Ocene o tem, kako je triinpetdesetletnemu Primorcu s triindvajsetletnim tožilskem stažem – pred nastopom prvega mandata leta 2012 je vodil Nacionalni preiskovalni urad, pred tem pa je bil že član posebne tožilske skupine, kasneje pa je služboval tudi na mednarodnem tožilstvu v BiH – uspelo odgovoriti na izzive, so zelo različne.

Čeprav so sodne epiloge, ki za tožilce pomenijo poseben uspeh, če gre za obsodilne sodbe, dočakali že Dušan Črnigoj, Ivan Zidar, Hilda Tovšak, Bine Kordež, Boško Šrot in Igor Bavčar, je specializirano tožilstvo, potem ko je očitno našlo nekaj odgovorov, kako se spopasti z nečednimi tajkunskimi posli, pred novimi zahtevnimi nalogami: bančna luknja, korupcija v zdravstvu, Teš 6, javna naročila.