HE ostajajo resna opcija

Ljubljana – Ne glede na to, da je zakon o hidroelektrarnah na srednji Savi v četrtek v parlamentu pogorel, v Holdingu Slovenske elektrarne (HSE) ne vidijo razloga, da podpis koncesijske pogodbe ne bi bil uresničen že v kratkem, je zagotovil Matjaž Marovt, prvi mož HSE.

HSE je v projekt izgradnje treh HE na srednji Savi – od Suhadola pri Zidanem Mostu in Trbovelj do Renk – v dobrem desetletju od dodelitve koncesije vložila že več kot devet milijonov evrov lastnih sredstev. HSE zato nadaljuje aktivnosti prostorskega umeščanja na že začetem državnem prostorskem načrtu za HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke, še pravi Marovt.

Družba HSE kot koncesionar in vlada kot koncendent sta v letu 2017 intenzivno usklajevala tako koncesijsko pogodbo za HE na srednji Savi kot tudi druge potrebne pripadajoče dokumente, je še povedal Marovt. Ti so bili v decembru 2017 usklajeni.

Glede na prostorsko zakonodajo, ki predpisuje postopke prostorskega umeščanja, je pričakovati sprejetje DPN v prihodnjih štirih letih.

Verigo desetih HE na srednji Savi – Suhadol, Trbovlje, Renke, Ponoviče, Kresnice, Jevnica, Zalog, Šentjakob, Gameljne in Tacen – ocenjujejo na 1,3 milijarde evrov, od teh bi prve tri stale okrog 400 milijonov evrov. »Po trenutnih napovedih bi lahko z gradnjo prve HE začeli v letu 2022, o financiranju projekta pa se bomo znali dogovoriti v energetiki,« je za Delo še zagotovil Marovt.

Če se pričakovanja HSE uresničijo, za zasavske HE in za slovensko energetsko neodvisnost ter zagotavljanje deleža obnovljivih virov energije morda le ni vse izgubljeno ...