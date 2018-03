Hlače so lahko tudi predpražnik

Zagorje - V Sloveniji vsako leto ustvarimo 5,5 milijona ton odpadkov; recikliramo 65 odstotkov kovinskih odpadkov ter slabo četrtino plastike, gum in tekstila. Kamenček v mozaik ozaveščenosti o koristnosti recikliranja, ki prihrani 90 odstotkov energije, bodo v obliki integriranih zaposlitev prvi pri nas dodali uporabniki varstveno-delovnega centra v Zagorju.

»To je prvič pri nas, da bodo odrasli s posebnimi potrebami iz katerega od varstveno-delovnih centrov (VDC) deležni integrirane zaposlitve pod posebnimi pogoji kot igralci oziroma ambasadorji ekologije,« pravi Špela Režun, direktorica zasavskega VDC, partnerja v projektu Novo rojstvo, ki ga izvaja društvo za enake možnosti in celostni razvoj Tandem iz Zagorja. Drugi partner je domače podjetje Tridea.

Ekoprojektu, ki poteka v sklopu programa za razvoj podeželja in bo zajel Zagorje, Hrastnik ter ruralna območja Trbovelj, trajal pa bo do marca prihodnje leto, so se v VDC pridružili s predpostavko, da se v Sloveniji veliko govori o nujnosti vključevanja ljudi z omejenimi zmožnostmi za delo, uresničitev pa hudo zaostaja. Dodana vrednost projekta je zato denarna nagrada za vključevanje uporabnikov v promocijske aktivnosti. »Pravilnik VDC o nagrajevanju določa, da gre v maso za nagrade zaslužek od dela za kooperante in od prodaje lastnih programov, v operaciji Novo rojstvo bomo nagradili opravljene ure,« pojasnjuje Režunova. V ta namen bodo med dvajset uporabnikov, ki so sposobni izvajati aktivnosti kot ekopromotorji, razdelili 6000 evrov.

Želijo si čem več posnemanja

Projekt poleg zbiranja plastenk in pločevink vsebuje izdajo tako imenovane publikacije za lahko branje, pripravo razstave in okrogle mize o varovanju okolja ter gostovanja z muzikalom, ki nastaja po literarni predlogi poučne zgodbe Minka Pločevinka avtorja Uroša Drnovška, zagorskega pedagoga. Tudi uglasbitev in rime sta »domače« delo, prispevala ju bosta Gregor Troha in Mateja Virant Košak. Po podatkih Jelene Jerin iz Tridee načrtujejo zbrati 800 kilogramov odpadnih plastenk in pločevink: »Želimo si tudi, da nas čim več VDC pri tem posnema.«



Projekt bo deležen približno 70.000 evrov ali 85 odstotkov sofinancerskih sredstev evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, v VDC pa za pokrivanje preostalih 15 odstotkov in DDV že nekaj mesecev reciklirajo odpadni džins. V njihovi delavnici iz hlač nastajajo torbice, predpražniki, copati, okrasni lončki ...