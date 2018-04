HOFER je do družine prijazno podjetje

Že več kot 1700 sodelavcev ustvarja zgodbo podjetja HOFER, raznoliko strukturo sodelavk in sodelavcev pa družijo skupne vrednote, kot so odgovornost, zanesljivost, enostavnost, sodelovanje, zaupanje, poštenost, skrbnost in znanje. A le zadovoljne sodelavke in sodelavci lahko ustvarjajo uspešno zgodbo podjetja in tudi v prihodnje skrbijo za njegov napredek ter razvoj. Zato HOFER v središče svojega delovanja postavlja svoje sodelavce, jim ponuja stabilno in spodbudno delovno okolje, hkrati pa omogoča tudi številne ukrepe za uspešno usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.

Z do družine prijaznim delodajalcem je usklajevanje poklicnega in družinskega življenja lažje

Uravnoteženo razmerje med delom in prostim časom oziroma družinskim življenjem je temelj za učinkovito delo, hkrati pa tudi za boljše zdravje in zadovoljstvo na delovnem mestu. Leta 2017 je podjetje HOFER pridobilo osnovni certifikat Družini prijazno podjetje, ki potrjuje izvajanje ukrepov, s katerimi sodelavcem in sodelavkam omogoča lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja. S tem se je podjetje zavezalo, da bo v naslednjih treh letih uveljavljalo ukrepe s področij internega in eksternega komuniciranja, organizacije dela, razvoja kadrov in organizacije dogodkov za zaposlene, pa tudi za njihove družinske člane.

Zaposlitev za krajši delovni čas, možnost podaljšanega porodniškega dopusta in daljše odsotnosti z dela (sabbatical) so le nekatere ugodnosti, s katerimi HOFER skrbi za spodbudno delovno okolje in omogoča lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja. Ugodnosti pa se tu ne končajo, saj ob koncu leta otroke sodelavk in sodelavcev dedek Mraz razveseli s predstavo in darilom, bodoče starše opremijo z informativno mapo, prvošolce ob vstopu v šolo razveselijo z darilno vrečko itd.

HOFER ni le trgovina, HOFER s(m)o ljudje

Poleg urejenih delovnih razmer, spodbudnega plačila in ukrepov v okviru certifikata Družini prijazno podjetje HOFER ponuja tudi številne druge ugodnosti, s katerimi še dodatno skrbi za zdravje, zadovoljstvo in čim boljše razmere svojih sodelavcev. Vse to podjetje HOFER uvršča med privlačnejše zaposlovalce v panogi. Odgovornost, ki jo HOFER čuti do sodelavcev, pa tudi kupcev, poslovnih partnerjev in do okolja, je v bistvu njihovega delovanja in zaveda se, da le tako lahko piše uspešno zgodbo podjetja še naprej. kariera.hofer.si