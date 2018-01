Hrvati bi že lahko ribarili v našem morju

Piran – Medtem ko so hrvaški ribiči dobili zagotovila državnih oblasti, da lahko še naprej ribarijo v »hrvaškem« morju v in pred Piranskim zalivom ter se lahko zanašajo na obljubo države, da bo Hrvaška poskrbela zanje in za morebitne kazni slovenske države, pa naši ribiči ne spijo mirno.



Slovenska država bi hrvaškim ribičem že jutri lahko izdala dovoljenja, da bi ribarili v slovenskem morju po evropski uredbi o skupni ribiški politiki. Predstavnik piranskih ribičev Zlatko Novogradec je obupan zaradi mačehovskega odnosa lastne države: »Za doseganje političnih ciljev so predstavniki naše države pripravljeni zapraviti slovensko ribištvo, še tisto malo, kar nam ga je ostalo. Še preden so Hrvati sprejeli dokončno razmejitev na morju, njihovim ribičem ponujajo dovolilnice za ribolov v slovenskem morju.«



Informacijo so potrdili na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.