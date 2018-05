Igrišče tudi za malčke, ki še niso shodili

Črnomelj – V skladu z inšpekcijsko odločbo mora črnomaljska občina do konca maja urediti zunanje igrišče pri vrtčevski enoti Majer, saj mu drugače grozi izbris iz javno veljavnih programov. Vrtec v tem šolskem letu sicer obiskuje 31 otrok.



Inšpekcijska odločba iz decembra se je nanašala na številne nepravilnosti in pomanjkljivosti, ki jih je občina odpravila do roka, torej do konca marca, za kar so odšteli 14.000 evrov. Zaradi težav z vremenom pa jim zunanjega igrišča ni uspelo urediti, zato jim je bil rok za izvedbo podaljšan do konca maja, je povedala tamkajšnja županja Mojca Čemas Stjepanovič. Zunanje otroško igrišče meri vsega 40 kvadratnih metrov, je premajhno in ni opremljeno z enostavnimi, sestavljenimi in kompleksnimi igrali. Po besedah Čemas Stjepanovičeve bodo igrišče uredili za vrtcem, zato pa bo treba podreti nekaj dreves. Investicija bo občino stala približno 4000 evrov.



Županja je sicer prepričana, da igrišče ni premajhno, saj večina otrok sploh še ni shodila, zato ga niti ne morejo uporabljati. Ker pa pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca določa, da mora imeti vsak otrok najmanj 15 kvadratnih metrov igralne površine, mora občina poskrbeti za zunanje igralne površine tudi za malčke prvega starostnega obdobja od enega do dveh let.



Novi vrtec na Loki



Pred črnomaljsko občino pa je v tem in v prihodnjem letu investicijski ciklus v objekte za predšolsko vzgojo. Vrtec na Loki bodo podrli in v okviru javno-zasebnega partnerstva zgradili novega. Dela bodo začeli predvidoma jeseni, prihodnje leto pa bi malčki že lahko prestopili prag novega desetoddelčnega vrtca, napoveduje Čemas Stjepanovičeva. Z novim vrtcem bo rešena tudi problematika enote na Majerju. Občina je že preverila potencialne zasebne partnerje za gradnjo in prejela tri ponudbe. Vrednost projekta bo znašala približno štiri milijone evrov. V ceno so vključeni rušenje starega vrtca, novogradnja, povezovalni hodnik novega vrtca s štirioddelčnim vrtcem, ki je bil zgrajen leta 2002, in njegova temeljita energetska sanacija. Med gradnjo bodo pet vrtčevskih oddelkov iz starega dela objekta, ki ga bodo porušili, začasno preselili v prostore dijaškega doma in v enoto Čardak.