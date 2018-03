Imeli smo najboljšo startno pozicijo, pa smo jo zapravili

Za »človeka vseh sistemov« so pred slabim desetletjem, po njegovi upokojitvi, novinarji označili Franca Ferija Horvata, saj je bil pomemben gospodarstvenik in politik. Bil je dolgoletni direktor Radenske, krajši čas član uprave Ljubljanske banke, poslanec v zvezni skupščini nekdanje Jugoslavije in slabi dve leti tudi zvezni minister za ekonomske odnose in trgovino, štiri mandate poslanec v slovenskem državnem zboru ... A kaj lahko bi se zgodilo, da bi bil vse svoje življenje kmet na Goričkem.



Sprva tudi ekonomija ni bila vaša prva izbira?



»Točno. Še kot gimnazijec sem se najbolj navduševal nad psihologijo. Prebral sem veliko knjig na to temo, zanimali so me predvsem odnosi med ljudmi in celo maturitetno nalogo sem delal s področja psihologije, a na koncu sem se, tudi zaradi nekaterih sošolcev in prijateljev, odločil za ekonomijo. Končal sem prvo stopnjo v Mariboru in obenem kot študentski funkcionar sodeloval pri prizadevanjih za ustanovitev mariborske univerze in za uvedbo druge stopnje ekonomske fakultete. V Ljubljani niso bili navdušeni nad ustanavljanjem mariborske univerze, na drugo stopnjo študija sem se zato vpisal v Zagrebu, a po dveh opravljenih izpitih so v Mariboru vendarle dobili drugo stopnjo študija ekonomije in nadaljeval sem tam. A še preden sem doštudiral, sem moral v službo. Bil sem štipendist Radenske, ki se je ravno v tistem času pod vodstvom direktorja Bogomirja Verdeva začela močno širiti in štipendiste so kar povabili v službo rekoč, da nas potrebujejo in da bomo študij lahko dokončali ob delu. Leta 1963 sem tako v Radenski začel kot analitik za gostinstvo in turizem.



Hitro sem napredoval najprej v pomočnika, nato pa v direktorja sektorja gostinstva in turizma. Potem smo začeli našo slatino izvažati in šel sem v sektor zunanje trgovine – znanje angleščine in francoščine, pozneje pa še ruščine iz gimnazije mi je tu veliko pomagalo – , nato sem postal vodja razvojnega sektorja, pomočnik generalnega direktorja in leta 1975 generalni direktor Radenske, kar sem ostal dvanajst let.«



Torej ste pomagali graditi takrat velik sistem Radenske s pijačarsko proizvodnjo na eni in močno turistično in zdraviliško dejavnostjo na drugi strani?



»Najprej sem, ko sem bil še v razvojnem sektorju, pripravljal študijo razvoja turizma v Pomurju, potem pa smo to uresničevali. Širili smo se tudi zunaj Radencev, imeli smo podporo bank in vlade in začeli smo z naložbami najprej v Moravskih Toplicah. Tam smo razvili zdravilišče, predhodnico sedanjih Term 3000, kar so mi takrat nekateri v Radencih zamerili in očitali, češ, mar bi raje vlagali v Radencih. A šli smo še naprej – vlagali smo tudi v termalno kopališče v Banovcih, gradili hotel v Ljutomeru, nato smo prevzeli terme v Lendavi in vlagali še tam, načrtov pa je bilo še veliko. Pogovarjali smo se tudi o prevzemu in razvoju term na Ptuju, pa o zmogljivostih na Mariborskem Pohorju, ogledovali pa smo se tudi dalje po Sloveniji, a teh zadnjih načrtov nismo mogli več uresničiti. Tudi na področju mineralnih voda smo imeli načrte za širjenje po Jugoslaviji, nekatera slatinska podjetja v drugih republikah bi povezovanje z nami zelo zanimalo, a tudi to se je ustavilo.«



Kakšen je bil takrat odnos do zaposlenih?



»Samoupravljanje z delavskimi sveti in vsem tem je bilo sicer preveč idealistično zastavljeno in je nam, vodilnim jemalo veliko energije in časa. A po drugi strani je bilo dobro, da smo bili veliko v stiku z zaposlenimi. Sam sem dal veliko na odnose z vsemi zaposlenimi, od navadnih delavcev do vodilnih, z vsakim sem poklepetal, nazdravil na slavjih ali prireditvah – če deluješ povezovalno in motivacijsko, se da narediti največ. Ob prehodu iz samoupravnega socialističnega v sedanji kapitalistični sistem bi lahko izkoristili dobre plati prejšnjega sistema, vsaj kar se odnosa do ljudi tiče, pa se to ni zgodilo. Ljudje so sedaj postali številke.«



Kako ste doživljali čas, ko je Pivovarna Laško prevzemala Radensko in jo izčrpavala ter razdrobila?



»To je bila ena mojih najhujših travm. Čeprav takrat nisem bil več v Radenski, so mnogi mislili, da sem pri njeni prodaji sodeloval. Nekoč me je nekdo celo v javnosti napadel, češ da smo Milan Kučan, poznejši direktor Radenske Herbert Šefer in jaz Radensko prodali Laškemu. Toda nisem bil poleg in nihče me takrat ni ničesar vprašal. Bila pa je to kardinalna napaka! Namesto prodaje bi morali ostati samostojni in še okrepiti notranje lastništvo. Zakaj se je prevzem zgodil, še danes ne vem, a bila je usodna napaka in dogajanje se je naprej razvijalo po najbolj črnem scenariju. Po mojem mnenju bi bilo boljše povezovanje s kakšno pijačarsko multunacionalko, kajti španovije mineralcev s pivovarji se v glavnem nikjer niso končale dobro. Razlike so velike tako v tehnologiji kot pri trženju in hitro se je pokazalo, da je Pivovarna Laško zgolj izčrpavala Radensko in sesula prej odlično kadrovsko sestavo.



Naslednja velika napaka je bila delitev pijačarske in turistično-zdraviliške dejavnosti znotraj same Radenske. Mi smo prej del dobička, ustvarjenega s pijačami, vedno prelivali v turizem in zdravilišča in ustvarjali dobro sinergijo, od katere je imela tudi pijačarska dejavnost dobre povratne učinke. Korist je bila obojestranska. In če bi oboje ostalo skupaj, bi še sedaj dobro delovalo! Tako pa je pivovarna turistični del prodala Savi, ki se je prej ukvarjala s proizvodnjo gum in ni bila najbolj posrečena rešitev.«



Razvoj Radencev je precej zavrla tudi denacionalizacija. Kaj pravite o tem?



»Čeprav sem, ko sem bil še direktor, imel politične težave zato, ker smo skrbeli za urejanje grobov predvojnih lastnikov Radenske na Kapelskem Vrhu, se s takšno denacionalizacijo, kakršno je zastavil Demos, nikoli nisem strinjal. Brezglavo so šli v takšno vračanje odvzetega, kakršnega si ni privoščila nobena druga država, in še hrvaški desničarji iz HDZ so se nam čudili in govorili, da njihova država nima toliko denarja, da bi se šla takšno denacionalizacijo. Vračanje je davkoplačevalce stalo veliko denarja in marsikje je zavrlo razvoj, kar se je zgodilo tudi v Radencih, kjer zgodovinske stavbe v parku zaradi dolgotrajnih denacionalizacijskih postopkov še sedaj žalostno propadajo. To je bilo skrajno neodgovorno in nepremišljeno.«



Kako Radence po vsem dogajanju z Radensko doživljate sedaj, kot upokojenec?



»Z bolečino, če sem odkrit. Tudi drugi domačini in nekdanji zaposleni Radenske, s katerimi se srečujem, doživljajo Radence podobno, z bolečino in obžalovanjem. Lep občutek je sicer, ko srečam koga od nekdanjih zaposlenih, pa me potrepljajo po ramenu in pravijo: »Feri, lepo je bilo, ko si bil ti!« A sedaj v Radencih ni prijetno. Nerad grem po parku, ker nočem gledati propadajočih zgodovinskih stavb sedaj, ko so v svetovnem turizmu manjše depandanse z zgodovinskim pridihom v trendu. Zelo neprijetno je in zelo drugače od časov, ko smo vlagali v ljudi, v znanje, v različne dejavnosti in tudi v sam kraj. Radenci ne bi bili takšni, kot so, če ne bi bilo Radenske, vendar so sedaj senca nekdanjega turističnega kraja.«



Po Radenski ste precej let preživeli v politiki, in to v starem in novem sistemu, v Jugoslaviji in samostojni Sloveniji.



»Nepoklicno sem se s politiko na lokalni ravni, tudi že v gimnaziji in na fakulteti, ukvarjal že prej. Po Radenski – po 22 letih službe in 12 letih direktorovanja sem takrat odšel, ker sem ocenil, da ni dobro predolgo ostati na enem mestu – sem bil dve leti v upravi Ljubljanske banke, vmes tudi nepoklicni poslanec v zvezni skupščini v Beogradu, potem pa sta me Milan Kučan in takratni predsednik republiške vlade Dušan Šinigoj poklicala in me prepričevala, naj grem za ministra v zvezno vlado. »Pojdi, saj dolgo ne bo več trajalo,« mi je rekel Milan. Bilo je leta 1988. In sem šel, bil skoraj eno leto član Mikulićeve vlade za zunanjo trgovino, nato pa še v Markovićevi vladi. Trajalo je to do leta 1990, nato so zadeve šle po zlu in »iz zdravstvenih razlogov« sem se v začetku prelomnega leta 1991 vrnil v Slovenijo. Leta 1992 sem bil izvoljen za poslanca državnega zbora in ostal poslanec štiri zaporedne mandate. Potem sem se upokojil.«



Kako sedaj živite in ali vas politika sploh še zanima?



»Zanima me in vznemirja istočasno. Spremljam jo in se jezim. Na primer nad izgubljeno samostojnostjo nekaterih medijev, pa nad tem, da smo ob osamosvojitvi imeli najboljšo startno pozicijo med vsemi vzhodnoevropskimi državami, pa smo jo v tega četrt stoletja zapravili. Motita me tudi čedalje večja partitokracija in premajhna pripravljenost nekaterih strankarskih elit za sodelovanje v nacionalnem interesu. Dogaja se celo nasprotno: nekatere stranke v tujini rušijo slovenske predloge za zasedanje funkcij v mednarodnih ustanovah, širijo neresnice in obrekujejo slovenske ustanove in posameznike. S tem si zmanjšujemo ugled in si delamo škodo.



Sicer pa živim sedaj, po toliko letih nenehnih izzivov in stresa, precej umirjeno. Ker me je prej petdeset let ob jutrih preganjala budilka – najprej sem moral iz Kuštanovcev vsak dan pešačiti na vlak za Mursko Soboto, pozneje sem veliko potoval in tudi zaradi tega pogosto zgodaj vstajal – zdaj rad spim dolgo. Namesto na sestanke hodim okrog zdravnikov. Rad kaj preberem, na televiziji gledam predvsem zanimive dokumentarne filme. Življenje se je umirilo!«