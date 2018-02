Informativni dnevi napolnili fakultete in srednje šole

L. Z., STA

Maribor - Bodoči študenti in dijaki so množično izkoristili današnje informativne dneve na fakultetah in srednjih šolah. Zanimale so jih predvsem praktične podrobnosti želenega nadaljnjega šolanja, med drugim pa so lahko slišali tudi izkušnje že študirajočih in se seznanili z možnostmi zaposlitve po zaključku študija.

Večina dijakov zadnjih letnikov srednjih šol, ki smo jih srečali danes v Mariboru, je že odločena, kateri študij bodo izbrali. Obisk na fakultetah so izkoristili predvsem za to, da se seznanijo s praktičnimi vidiki študija, na primer s kakšno opremo fakultete razpolagajo, koliko je praktičnega pouka, na kakšen način lahko izbirajo predmete.



»Kar bomo zdaj vpisali, bomo v prihodnosti delali«

Vse te informacije so pomembne, saj gre za pomembno odločitev. »To, kar bomo zdaj vpisali, bomo v prihodnosti delali«, je za STA povedal Žiga, ki bi se rad vpisal na mariborsko fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (Feri).

Pri odločanju so pomembna tako posameznikova zanimanja kot možnosti zaposlitve po opravljenem študiju. »Če ni možnosti zaposlitve, nima smisla vlagati v takšen študij. Hkrati je pomembno, da te to, kar delaš, veseli,« je dodal Alen, ki bi rad postal računalniški programer.

Nekateri s končno odločitvijo glede vrste študija še čakajo, zato so danes obiskali več fakultet. »Dan bi rada izkoristila, da pridobim čim več informacij, da se bom nato lažje odločila,« je povedala Živa, ki koleba med gradbeništvom in arhitekturo.

V predstavitvah bodočim dijakom in študentom želijo biti po besedah prodekana Feri Bojana Grčarja zelo konkretni, zato jih popeljejo v predavalnice in laboratorije, hkrati jih seznanijo z možnostmi, ki se študentom njihove fakultete odpirajo po diplomi. »Naši diplomanti zelo hitro najdejo zaposlitev, mnogi že med časom študija začnejo z delom,« je povedal.



Do študentov s pomočjo predstavnikov gospodarstva

Nekatere fakultete so poskušale pridobiti študente tudi s pomočjo predstavnikov gospodarstva. Prednosti študijskega programa prometnega inženirstva je na primer mladim predstavil direktor podjetja Lineal Samo Medved. »Zelo sem bil vesel vabila, saj je gradbeništvo spet v vzponu. Zadnja leta, ko je bilo v krizi, se študenti niso odločali za ta študij, zato danes primanjkuje kadrov,« je povedal. Gradbeništvo je po njegovih besedah zelo perspektivna panoga tudi zaradi tega, ker se pospešeno digitalizira. »Postalo bo tehnološka panoga in s tem mladim tudi bolj privlačna,« je prepričan.

Bodoče študente in dijake so nagovarjali študenti, predvsem predstavniki raznih študentskih združenj, da bi lahko slišali izkušnje iz prve roke. »Moj namen je povedati študentom, kaj lahko pričakujejo pri študiju, kaj sploh pomeni študirati pravo. Na primer, da je literatura zelo obsežna, kar zna biti šok, a morajo vedeti, da se s pridnim in sprotnim delom da redno opraviti vse izpite,« je povedala tutorka na pravni fakulteti Nika Salamunić.



V spremstvu staršev

Nekatere bodoče študente, še posebej pa dijake, so na informativnem dnevu spremljali starši. »Izbira študija je pomembna prelomnica v človekovem življenju. Odločitev ni lahka, zato želim otroku pomagati z nasveti in me zanima, kako je fakulteta videti od znotraj. A na koncu bo on tisti, ki se bo moral odločiti,« je povedal oče bodočega študenta ekonomije Marjan.

Tako kot večina ostalih staršev se je za spremstvo odločil, da bi otroku pomagal priti do Maribora in želene fakultete. Zaradi informativnih dni je večja prometna gneča v mestu in na parkiriščih. Na mariborski univerzi so sicer organizirali brezplačni avtobusni prevoz z glavne avtobusne in železniške postaje v Mariboru do fakultet, tudi fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, ki se nahaja zunaj mesta.

Svoja vrata so danes odprli tudi Študentski domovi Univerze v Mariboru. V» zadnjih letih je zelo dober obisk, ker ogled študentskih naselij priredimo vmes med dopoldanskim in popoldanskim delom informativnega dneva. To se je izkazalo kot zagotovo najboljša reklama,« je povedala direktorica Lidija Divjak Mirnik.