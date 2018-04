Iz slovenjgraške fontane ne teče pivo

Še posebej atraktivna je zvečer, saj je osvetljena z osemintridesetimi barvnimi lučmi. V času občinskega praznika bo žarela le v modri barvi, v času državnih praznikov pa v barvi nacionalnih simbolov. Zgrajena je iz jekla, betona in kamna. Zasnoval jo je arhitekt Aleš Rupreht v sodelovanju s projektnim birojem Studio Uršič. Likovno je zasnovana kot spirala; simbol večnosti, gibanja, rojevanja in strasti.

"Gradnja je bila zahtevna," je povedal Dražen Topič iz slovenjgraškega javno komunalnega podjetja, ki je investicijo vodil. Občina je za naložbo namenila 160 tisoč evrov. Čeprav so bila mnenja občanov, ali jo mesto potrebuje ali ne, ves čas deljena, je občinski svet gradnjo podprl, župan Andrej Čas pa je prepričan, da jo imajo vsa prava mesta. Fontana ima v teh dneh veliko obiskovalcev, ki pa se šalijo, da bi bilo bolje, če bi iz nje teklo pivo in ne klorirana voda, ki kroži iz velikega bazena pod njo.

O gradnji fontane na krožišču pred nekdanjo veleblagovnico Nama so v mestu razmišljali že več let, odločitev o izvedbi pa je leta 2015 pospešila mednarodna ocenjevalna komisija združenja Entente Florale Europe. Ob podelitvi zlatega priznanja občini je namreč med priporočili za nadaljnje urejanje mesta navedla tudi vodni element.

Kdo ve, ali bo v mesto privabila več turistov, ki jih prihodnje leto čaka nova turistična taksa. Koliko bo znašala, še ni odločeno, saj o novem odloku o turistični taksi debata še ni končana. "V skladu z zakonom morajo občine do 15. junija letos sprejeti nove odloke o turistični taksi. Nov zakon uvaja na tem področju nekaj več pristojnosti občinam pri določanju višine turistične takse in pri oprostitvah plačil. V skladu z novim zakonom lahko občina sama določa višino turistične takse do največ 2,50 evra, poleg tega zakon s 1. 1. 2019 uvaja tudi dodatno, 25 odstotno promocijsko takso, ki bo namenjena delovanju Slovenske turistične organizacije. Več pristojnosti imajo občine tudi pri oprostitvah za plačilo turistične takse; poleg obveznih oprostitev, ki so predvidene v zakonu, lahko občina določi tudi dodatne oprostitve ali delne oprostitve za določene segmente turistov," pove Marija Lah turistična informatorka iz javnega zavoda Spotur.

Po njihovih podatkih so lani na območju Slovenj Gradca zabeležili 34 tisoč nočitev. "Po poročilih je bilo z upoštevanimi zakonskimi oprostitvami pobrane turistične takse za nekaj več kot enajst tisoč evrov. Za letošnje leto predvidevamo rast nočitev in večji znesek pobrane turistične takse, tudi zaradi boljšega nadzora in plačilne discipline, ki jo zakon uvaja na tem področju," pojasni Lahova.

Mestni svetniki o dokončni višini turistične takse še niso rekli zadnje besede, prav tako ne glede dodatnih oprostitev plačila. Prevladujoče mnenje je, da je znesek takse že zdaj tako nizek, da pač ne more predstavljati oviro ali dodadtno finančno breme za gosta v mestu.