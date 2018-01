Izraelski veleposlanik pojasnil posledice priznanja Palestine

De. P., STA

Ljubljana – Izraelski veleposlanik Ejala Selo se je dopoldne v državnem zboru med drugim sestal s predsednikom DZ Milanom Brglezom in predsednikom odbora DZ za zunanjo politiko (OZP) Jožefom Horvatom (NSi). Selo je Horvatu pojasnil, kaj bi lahko za Slovenijo v negativnem smislu pomenilo priznanje Palestine. O priznanju nameravajo sicer v sredo govoriti na OZP.

Jožef Horvat je v izjavi novinarjem po srečanju zatrdil, da bo odločitev glede Palestine, kakršna koli že bo, slovenska. »Nikoli ne razumem kakšnega pogovora z veleposlaniki tujih držav kot pritisk, ampak zgolj kot zbiranje informacij, ki so bistveni element v procesu odločanja,« je poudaril.

Veleposlanik mu je predstavil, kaj bi lahko za Slovenijo v negativnem smislu pomenilo priznanje Palestine. Horvat je bil sicer najbolj vesel njegove pripravljenosti, da se sestane z odborom za zunanjo politiko.

Podrobnosti s pogovora sicer ni razkril, saj je potekal za zaprtimi vrati, si pa Horvat želi, da bi se srečal celotni odbor za zunanjo politiko tako z veleposlanikom Izraela kot s predstavnikom palestinske oblasti. Po njegovem mnenju so takšni pogovori koristni za zbiranje informacij pred pomembnimi odločitvami.

Solistična, privatna zunanja politika

Na vprašanje, zakaj bi bil prav zdaj pravi trenutek za priznanje Palestine, je Horvat odvrnil, da tega ne zna oceniti. »To je vprašanje za zunanjega ministra Karla Erjavca, ki vehementno razlaga Sloveniji in, kot je videti, tudi evropski javnosti, da bo Slovenija, če ne bo šlo drugače, sama priznala Palestino,« je dejal Horvat in ocenil, da je to solistična, privatna zunanja politika.

Erjavec po Horvatovem mnenju pozablja, da v skladu z zakonom o zunanjih zadevah in deklaracijo o zunanji politiki Slovenije, ki je bila sprejeta julija 2015, zunanjo politiko usmerja DZ.

Horvat je še spomnil, da na informacije vlade v zvezi s priznanjem Palestine čakajo že dolgo. Vlada je, kot pravi, to razpravo odprla julija 2015, jo zatem prekinila in nadaljevala decembra lani in »od nje v DZ še nimamo nobenega mnenja«. Je pa mnenje po Horvatovih navedbah ključno za odločanje na odboru za zunanjo politiko.

Glede na to, da od vlade ni relevantnega gradiva, Horvat še ne more napovedati scenarija sredine seje odbora za zunanjo politiko. Gotovo pa se bo seja po njegovih trditvah začela in bo razpravo tudi odprl.

Povedal je še, da je bila dosedanja praksa takšna, da je vlada proučila pomembnost priznanja neke nove države ter vedno tudi predlagala DZ akt in sklep o priznanju. Tokrat gre nekoliko drugače. Predlog sklepa o priznanju Palestine, o katerem bo na redni seji razpravljal OZP, je namreč vložila poslanska skupina Levice s prvopodpisanim Matejem T. Vatovcem.

Horvat je sicer konec lanskega leta na vlado naslovil pobudo, da spremeni zakon o zunanjih zadevah in natančno določi postopek priznavanja nove države. »A me je vlada zelo pobalinsko zavrnila,« je pojasnil danes.