Podjetniku Janši nov rok za plačilo kupnine za Krvavec

Med podjetnikom Janšo in zreškim Uniorjem je bil danes sklenjen že tretji rok za plačilo kupnine.

Cerklje na Gorenjskem − Podjetnik Janez Janša, ki bi moral do danes s podjetjem Alpska investicijska družba zreškemu Uniorju poravnati kupnino za RTC Krvavec, bo moral po novem dogovoru z Uniorjem kupnino poravnati do šestega februarja, je Unior danes objavil na spletnih straneh ljubljanske borze. Aneks k pogodbi o prodaji 98,56-odstotnega lastniškega deleža v družbi RTC Krvavec sta Unior in Alpska investicijska družba podpisala že v petek.

Zakaj so po podpisu pogodbe 11. decemrba lani v Uniorju privolili v nov, že tretji rok za plačilo kupnine za Krvavec, ni znano, prav tako ni znano, zakaj Janša s plačilom odlaša. Na pojasnilo Uniorja o tem, s čim si je podjetnik Janez Janša priboril že tretji rok za plačilo kupnine, še čakamo.